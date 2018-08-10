Торговые центры победили мэрию Москвы в Верховном суде
Дело о доначислении задним числом 12,5 млрд рублей налогов владельцам московских ТЦ будет пересмотрено. Так решил Верховный суд.
Дело о доначислении задним числом 12,5 млрд рублей налогов владельцам московских ТЦ будет пересмотрено. Так решил Верховный суд.
Об этом сообщили со ссылкой на компанию Consul Group, которая защищает интересы предпринимателей.
Стороны судятся уже почти полтора года. Владельцы ТЦ обжаловали постановление правительства Москвы о повышении задним числом кадастровой стоимости 2502 зданий и помещений. Новые данные были применены ко всему налоговому периоду 2016 года.
Стоимость объектов выросла многократно: от 3 до 15 раз. В некоторых случаях разница оказалась ещё больше. Например, ТЦ «Наутилус» на Лубянской площади был учтён как социальный объект — с кадастровой стоимостью 18 000 рублей за 1 кв. м. «Хотя за аналогичные объекты платили налоги с кадастровой стоимости, близкой к рыночной, по 250−350 тысяч рублей за 1 кв. м», — возмущаются в департаменте экономполитики.
Верховный суд решил, что изменение кадастровой оценки недвижимости не может быть базой для определения налога в текущем и предыдущих налоговых периодах. Дело возвращается в суд первой инстанции.