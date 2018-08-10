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17:35 (мск), источник: Секрет Фирмы

Торговые центры победили мэрию Москвы в Верховном суде

Дело о доначислении задним числом 12,5 млрд рублей налогов владельцам московских ТЦ будет пересмотрено. Так решил Верховный суд.

Об этом сообщили со ссылкой на компанию Consul Group, которая защищает интересы предпринимателей.

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Стороны судятся уже почти полтора года. Владельцы ТЦ обжаловали постановление правительства Москвы о повышении задним числом кадастровой стоимости 2502 зданий и помещений. Новые данные были применены ко всему налоговому периоду 2016 года.

Стоимость объектов выросла многократно: от 3 до 15 раз. В некоторых случаях разница оказалась ещё больше. Например, ТЦ «Наутилус» на Лубянской площади был учтён как социальный объект — с кадастровой стоимостью 18 000 рублей за 1 кв. м. «Хотя за аналогичные объекты платили налоги с кадастровой стоимости, близкой к рыночной, по 250−350 тысяч рублей за 1 кв. м», — возмущаются в департаменте экономполитики.

Верховный суд решил, что изменение кадастровой оценки недвижимости не может быть базой для определения налога в текущем и предыдущих налоговых периодах. Дело возвращается в суд первой инстанции.

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