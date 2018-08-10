Громкое увольнение полицейских прокомментировали в Северном Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК, 10 авг — Sputnik. Департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области прокомментировал громкое увольнение сотрудников управления по борьбе с наркобизнесом, заметив, что при фальсификации дела были использованы данные тезки известного велогонщика Александра Винокурова, а не самого олимпийского чемпиона, как сообщили в прокуратуре, передает корреспондент Sputnik.

Ранее в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в Северо-Казахстанской области полицейские фальсифицировали уголовные дела по сбыту и хранению наркотиков, используя данные умерших и вымышленных лиц и даже данные известного велогонщика, олимпийского чемпиона Александра Винокурова.

Читайте также Самые коррумпированные сферы назвали в СКО

По информации ведомства, департаментом внутренних дел приняты жесткие меры в отношении сотрудников полиции, замешанных в фальсификации уголовных дел в сфере противодействия наркобизнесу.

Полицейский сделал велогонщика Винокурова фигурантом дела о наркотиках.

«Управлением собственной безопасности ДВД СКО проведены служебные расследования, в ходе которых выявлена причастность сотрудников областного и городского подразделений по борьбе с наркобизнесом к фальсификации в погоне за показателями. Материалы были рассмотрены на заседаниях дисциплинарной комиссии, приказом начальника ДВД СКО генерала-майора полиции Берика Билялова два сотрудника уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — рассказали в ведомстве.

В отношении двух оперуполномоченных ОБН УВД Петропавловска и УБН ДВД СКО возбуждены уголовные дела, расследованы управлением собственной безопасности и направлены в суд.

«Самые жесткие меры приняты в отношении руководителей областного и городского подразделений: за провалы в работе они освобождены от занимаемых должностей. В настоящее время подразделение возглавил опытный оперативник с 21-летним стажем работы в полиции подполковник полиции Жандос Басыбаев», — подчеркнули в полиции.