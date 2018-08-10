Громкое увольнение полицейских прокомментировали в Северном Казахстане
ДВД
ДВД
ПЕТРОПАВЛОВСК, 10 авг — Sputnik. Департамент внутренних дел
Ранее в
По информации ведомства, департаментом внутренних дел приняты жесткие меры в отношении сотрудников полиции, замешанных в фальсификации уголовных дел в сфере противодействия наркобизнесу.
Полицейский сделал велогонщика Винокурова фигурантом дела о наркотиках.
«Управлением собственной безопасности ДВД СКО проведены служебные расследования, в ходе которых выявлена причастность сотрудников областного и городского подразделений по борьбе с наркобизнесом к фальсификации в погоне за показателями. Материалы были рассмотрены на заседаниях дисциплинарной комиссии, приказом начальника ДВД СКО
В отношении двух оперуполномоченных ОБН УВД Петропавловска и УБН ДВД СКО возбуждены уголовные дела, расследованы управлением собственной безопасности и направлены в суд.
«Самые жесткие меры приняты в отношении руководителей областного и городского подразделений: за провалы в работе они освобождены от занимаемых должностей. В настоящее время подразделение возглавил опытный оперативник с 21-летним стажем работы в полиции подполковник полиции Жандос Басыбаев», — подчеркнули в полиции.
В ДВД также отметили, что по материалам уголовных дел проходит 61-летний житель СКО Винокуров А. Н., а не казахстанский олимпийский чемпион.