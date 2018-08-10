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17:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Андрей Белоусов ответил на анекдот Владимира Лисина

Помощник президента Андрей Белоусов заявил «Ведомостям», что его инициатива изымать «сверхприбыли» у горно-металлургических, химических и нефтехимических компаний необходима для выравнивания налоговой нагрузки в России, а не для выполнения новых майских указов.

Источник: РИА "Новости"

Налоговый маневр в нефтяной отрасли и повышение НДС, по его словам, затронут нефтяников, население и бизнес — но не химиков и металлургов.

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Андрей Белоусов
помощник президента

Ранее на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предложение Андрея Белоусова ответил анекдотом Владимир Лисин — владелец НЛМК, попавшего в список помощника президента.

Господин Белоусов подчеркнул, что речь идет не о предложении «изъять» у металлургов и химиков 0,5 трлн руб., а о проработке такого механизма. Вопрос будет обсуждаться, в том числе, с представителями бизнеса, добавил он. Он указал, что дополнительные доходы сырьевых экспортеров связаны с независящими от них макроэкономическими факторами: ослаблением рубля и ростом цен на их продукцию.

Новость
Бизнес заключают в крепкие изъятия

Реализация предложения господина Белуосова, по его расчетам, позволит бюджету получить 0,5 трлн руб. В список компаний, для которых помощник президента предлагает ввести дополнительные налоговые изъятия, в частности, попали «Норильский никель», НЛМК, «Северсталь», ММК, «Мечел», АЛРОСА и другие.

Российский союз промышленников и предпринимателей раскритиковал идею господина Белоусова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что резолюция главы государства означает лишь одобрение проработки вопроса правительством. Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что правительство выполнит поручение президента проработает вопрос. При этом, по его словам, в настоящее время повышение налогов для отдельных секторов экономики сейчас не готовится.

Акции российских металлургов на фоне новостей о предложении господина Белоусова начали дешеветь на биржах.

Следите за развитием темы«Список Белоусова: у кого предложили изъять 500 млрд рублей»
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