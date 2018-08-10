Андрей Белоусов ответил на анекдот Владимира Лисина
Помощник президента Андрей Белоусов заявил «Ведомостям», что его инициатива изымать «сверхприбыли» у
Помощник президента Андрей Белоусов заявил «Ведомостям», что его инициатива изымать «сверхприбыли» у
Налоговый маневр в нефтяной отрасли и повышение НДС, по его словам, затронут нефтяников, население и бизнес — но не химиков и металлургов.
Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: «Делиться надо»
Ранее на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предложение Андрея Белоусова ответил анекдотом Владимир Лисин — владелец НЛМК, попавшего в список помощника президента.
Господин Белоусов подчеркнул, что речь идет не о предложении «изъять» у металлургов и химиков 0,5 трлн руб., а о проработке такого механизма. Вопрос будет обсуждаться, в том числе, с представителями бизнеса, добавил он. Он указал, что дополнительные доходы сырьевых экспортеров связаны с независящими от них макроэкономическими факторами: ослаблением рубля и ростом цен на их продукцию.
Реализация предложения господина Белуосова, по его расчетам, позволит бюджету получить 0,5 трлн руб. В список компаний, для которых помощник президента предлагает ввести дополнительные налоговые изъятия, в частности, попали «Норильский никель», НЛМК, «Северсталь», ММК, «Мечел», АЛРОСА и другие.
Российский союз промышленников и предпринимателей раскритиковал идею господина Белоусова.
Акции российских металлургов на фоне новостей о предложении господина Белоусова начали дешеветь на биржах.