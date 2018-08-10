В Румынии проходит акция протеста — митингующие выдвинули требования
Румынские мигранты прибыли на родину, чтобы открыто и коллективно выразить свое несогласие с политикой правящей в стране партии.
Румынские мигранты прибыли на родину, чтобы открыто и коллективно выразить свое несогласие с политикой правящей в стране партии.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В Бухаресте, на Площади победы (Piața Victoriei), в пятницу проходит митинг, организованный Федерацией румын отовсюду.
За Дэнчилэ и против Драгни
Первые автомобили с протестующими прибыли на площадь еще минувшей ночью. Протестующие требуют отставки правительства Румынии, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями
Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии
Напомним, что Драгня был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением. Решение принял в июне 2018 года Высший кассационный суд, однако оно не является окончательным. Драгню признали виновным в трудоустройстве двух человек в государственное учреждение в уезде Телеорман, хотя фактически они работали в организации СДП. Осуждающий приговор приняли двое судей коллегии из трех. Третий судья проголосовал за оправдательный приговор. При этом Драгню оправдали по обвинению в подстрекательстве к подделке документов.
Все еще впереди?
К 13.00 по бухарестскому времени (совпадает с кишиневским) на площади находилось, по данным румынских СМИ, более 200 человек, к 16.30, если судить по «картинке»
Официально митинг начался в 17.00.
Отмечается, что подавляющее большинство протестующих — выходцы из Румынии, приехавшие на родину
Жандармы, находящиеся на месте протеста, уже задержали двух нарушителей спокойствия.