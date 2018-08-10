В Румынии проходит акция протеста — митингующие выдвинули требования

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В Бухаресте, на Площади победы (Piața Victoriei), в пятницу проходит митинг, организованный Федерацией румын отовсюду.

За Дэнчилэ и против Драгни

Первые автомобили с протестующими прибыли на площадь еще минувшей ночью. Протестующие требуют отставки правительства Румынии, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неудачными.

Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.

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Напомним, что Драгня был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением. Решение принял в июне 2018 года Высший кассационный суд, однако оно не является окончательным. Драгню признали виновным в трудоустройстве двух человек в государственное учреждение в уезде Телеорман, хотя фактически они работали в организации СДП. Осуждающий приговор приняли двое судей коллегии из трех. Третий судья проголосовал за оправдательный приговор. При этом Драгню оправдали по обвинению в подстрекательстве к подделке документов.

Все еще впереди?

К 13.00 по бухарестскому времени (совпадает с кишиневским) на площади находилось, по данным румынских СМИ, более 200 человек, к 16.30, если судить по «картинке» онлайн-трансляции, там пребывало порядка 700 человек. Камера зафиксировала столкновения гражданских с полицией — стражи правопорядка, прибывшие на площадь, создали «живой» периметр, оттесняя митингующих.

Официально митинг начался в 17.00.

Отмечается, что подавляющее большинство протестующих — выходцы из Румынии, приехавшие на родину из-за рубежа специально для проведения манифестации. Граждане скандируют лозунги «Отставка!» и «Уголовники!». Они держат в руках государственные флаги Румынии.