Президент осмотрел набережную Актау
Назарбаев особо отметил динамичное развитие города Актау и Мангистауского региона.
Назарбаев особо отметил динамичное развитие города Актау и Мангистауского региона.
В ходе посещения новой набережной Глава государства осмотрел амфитеатр под открытым небом, который представляет собой многофункциональную сцену шириной 70 метров, оборудованную современной звукоусиливающей и световой техникой, а также панорамными
Во время неформального общения с представителями искусства Нурсултан Назарбаев особо отметил динамичное развитие города Актау и Мангистауского региона.
— Уважаемые мангистауцы, вы стоите на пороге события, которое войдет в мировую историю. Завтра главами пяти государств впервые будет подписан документ, определяющий правовой статус Каспия. В области развивается туризм, строятся морские порты и социальные объекты. Все это делается для вас, для ваших детей, для вашего будущего, — сказал Президент Казахстана.
Городская набережная оборудована ротондами, смотровыми, детскими и спортивными площадками, шатрами и скамейками для отдыхающих. Здесь также установлено 16 малых архитектурных форм.