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19:56 (мск), источник: Daily Storm

Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии

По словам президента Республики Беларусь, Москва не выполняет свои обязательства в рамках ЕАЭС.

Источник: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва варварски ведет себя по отношению к Минску. По его словам, Россия не выполняет свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом Лукашенко сказал в ходе визита на предприятие по производству сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш».

Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии, ​​​​​​​цитата по БЕЛТА

По словам Лукашенко, Москва обвиняет Запад в создании «неконкурентных преимуществ». «А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это тема нашего еще разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», — заявил он.

На Белоруссию будет оказываться сильное давление со стороны конкурентов, считает Александр Лукашенко.

Мы зажаты с Запада разными «классами-лексионами» и так далее, и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они [Россия] «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в ЕАЭС.
Александр Лукашенко 
президент Белоруссии
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​​​​​​​Лукашенко пообещал поддержать «Гомсельмаш». «Но вы, пожалуйста, побыстрее работайте. Нам надо два-три года выдержать в этой недобросовестной конкуренции и превзойти своих соперников (их — мой друг президент России [Владимир Путин] называет партнерами, а я называю нашими как минимум соперниками)», — сказал он. Президент Белоруссии выразил уверенность, что в сложившихся условиях предприятию удастся не просто выстоять, но и превзойти своих конкурентов.

Александр Лукашенко 10 августа находится в рабочей поездке в Гомельской области. Ранее в пресс-службе главы Белоруссии сообщили, что на «Гомсельмаш» он ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия, работой конструкторского бюро по созданию новых образцов высокопроизводительной зерно- и кормоуборочной техники.

Евразийский экономический союз — международная организация экономической интеграции стран. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проводится согласованная политика в области экономики. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

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