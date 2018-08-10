Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
По словам президента Республики Беларусь, Москва не выполняет свои обязательства в рамках ЕАЭС.
По словам президента Республики Беларусь, Москва не выполняет свои обязательства в рамках ЕАЭС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва варварски ведет себя по отношению к Минску. По его словам, Россия не выполняет свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом Лукашенко сказал в ходе визита на предприятие по производству сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш».
Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют
чего-то,как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят.
По словам Лукашенко, Москва обвиняет Запад в создании «неконкурентных преимуществ». «А
На Белоруссию будет оказываться сильное давление со стороны конкурентов, считает Александр Лукашенко.
Мы зажаты с Запада разными «классами-лексионами» и так далее, и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они [Россия] «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в ЕАЭС.
Лукашенко пообещал поддержать «Гомсельмаш». «Но вы, пожалуйста, побыстрее работайте. Нам надо
Александр Лукашенко 10 августа находится в рабочей поездке в Гомельской области. Ранее в
Евразийский экономический союз — международная организация экономической интеграции стран. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проводится согласованная политика в области экономики. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.