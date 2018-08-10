Игра на лире: Трамп обложил Турцию пошлинами

Источник: AP 2018

Вдвое повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции. Такое распоряжение отдал президент США Дональд Трамп. Турецкая лира обвалилась на этой новости до очередного рекордного минимума. Но президент Турции Тайип Эрдоган посоветовал согражданам не паниковать, сообщив, что с ними Аллах. И призвал менять доллары на лиры.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил в твиттере, что вдвое повышает пошлины на алюминий и сталь из Турции.

«Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как их валюта, турецкая лира, быстро падает по отношению к нашему очень сильному доллару! Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, а на сталь — 50%», — написал Трамп.

Но решил подсластить пилюлю, признав, что отношения с Турцией испорчены.

«Наши отношения с Турцией пока не хороши!» — сообщил Трамп.

В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран, среди которых до этого времени была и Турция. С 1 июня эти меры вступили в действие также и в отношении ближайших экономических партнеров США: Евросоюза, Канады и Мексики.

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Конфликт двух государств имеет не только экономическую, но и политическую подоплеку, свою лепту в обострение отношений внесла и Россия.

Санкции против российских зениток

Отправной точкой конфликта можно считать момент, когда Турция отвергла требование Соединенных Штатов отказаться от приобретения у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Американская сторона настаивала на отмене Анкарой покупки С-400, угрожая санкциями.

Турецкая сторона предложила США осуществить совместную работу, чтобы изучить последствия развертывания этих систем и убедиться в их безопасности для самолетов НАТО.

Уточнялось, что американский президент Дональд Трамп предпринял попытку убедить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в готовности США поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы «Патриот», чему препятствовала администрация его предшественника Барака Обамы.

На это в Турции отвечали так: поставки С-400 из России были продиктованы «острейшей необходимостью» оборонять воздушное пространство страны от ракет террористов, выпускаемых с подконтрольной боевикам территории Сирии.

Турция будет рассматривать предложение от США, если в Вашингтоне гарантируют, что возможная сделка будет одобрена конгрессом, с которым у Трампа, как известно, отношения не складываются. В итоге сделка сорвалась. Турки закупились в России.

Трамп прикрыл пастора Брансона

Вторым поводом для обострения отношений Анкары и Вашингтона стала ситуация вокруг протестантского пастора, гражданина США Эндрю Брансона, которого турецкие власти обвиняют в связях с террористами. 1 августа минфин США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Причиной для такого шага стало то, что Анкара не позволяет вернуться Брансону, проживающему в Турции, на родину.

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Протестантский пастор Эндрю Брансон, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО) — последователями исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Анкара считает, что сторонники Гюлена были организаторами попытки госпереворота, предпринятой в Турции в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп принял решение о введении санкций в отношении Турции после многочисленных бесед с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявлял госсекретарь США Майк Помпео.

«Турецкое правительство отказалось освободить пастора Брансона. После многочисленных бесед между президентом Трампом и президентом Эрдоганом и моих бесед с министром иностранных дел (Турции Мевлютом) Чавушоглу президент Трамп пришел к выводу, что эти санкции являются подобающими действиями», — сказал Помпео.

Помпео также подчеркнул, что в ходе этих обсуждений стороны не смогли прийти к соглашению.

В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя санкции США, пообещал жестко ответить силам, развязавшим против страны экономическую войну. «Турция готовит меры против любых негативных сценариев. Те, кто радуется обесцениванию национальной валюты, росту процентных ставок и угрозам в адрес Анкары, ничего не добьются», — заявил Эрдоган, выступая в провинции Байбурт. По его словам, ряд государств принципиально придерживаются антитурецкой позиции по всем вопросам, затрагивающим национальные интересы Анкары. Эрдоган назвал негативные процессы последних дней в экономической сфере «очередным проявлением антитурецкой политики».

В пятницу также стало известно, что президент России Владимир Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние экономические и торговые отношения между двумя странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера. По его словам, лидеры двух стран обсудили, в том числе, ход событий в Сирии.

В пятницу турецкая валюта обваливалась до очередного рекордного минимума: курс составил 6,4684 лиры за доллар. Всего с начала 2018 года стоимость турецкой валюты снизилась на 37%.

Накануне турецкий президент призвал сограждан не переживать из-за падения валюты, подчеркнув, что Турция не намерена поддаваться попыткам давления со стороны США.