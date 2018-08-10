Лавров заявил Помпео о «категорическом неприятии» новых санкций

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому “делу Скрипалей”», — говорится в сообщении МИД РФ. Господин Лавров заявил, что никто не предоставил ни едного факта, подтверждающего причастность Москвы к покушению на Сергея и Юлии Скрипалей.

Российский МИД подчеркивает, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, также рассматривались вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, «а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля».

Напомним, 8 августа Госдеп анонсировал новые санкции против России. Первый пакет санкций планируется ввести 22 августа. Он коснется поставок товаров для оборонной промышленности. Второй пакет могут ввести через несколько месяцев, если Москва не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия.

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