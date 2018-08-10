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21:10 (мск), источник: Kapital.kz

Минфин: Казахстан достиг своей цели в Лондоне

Апелляционный суд Англии 10 августа 2018 года вынес решение по делу Анатолия Стати и др. против Республики Казахстан, которое «поставило конец судебному процессу по принудительному исполнению». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

Источник: Kapital.kz

Вместе с тем, решение судьи Робин Ноулз от 6 июня 2017 года сохраняет силу, и его выводы «о наличии достаточно убедительных доказательств о мошенничестве остаются неоспоренными».

«Мы рады тому, что лондонский судебный процесс по принудительному исполнению, начатый более 4 лет назад, был успешно оспорен. Казахстан достиг своей цели в Лондоне, а Стати не может принудить исполнение решения в Англии сейчас или в будущем», — заявил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

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Он пояснил, что Казахстан также заручился выводом английского суда о наличии убедительных доказательств о мошенничестве, после состоявшихся в прошлом году слушаний, на которых было представлено значительное количество доказательств.

«В целях избежания полноценного судебного разбирательства по вопросам мошенничества, по которым Стати не представили встречных доказательств, и дальнейших неблагоприятных выводов против них Стати были вынуждены отказаться от лондонского разбирательства и принять обязательство, что дальнейших принудительных мер в Англии не будет. Они сделали это только после того, как им было приказано предоставить Казахстану документы, свидетельствующие о мошенничестве. Казахстану было разрешено предоставлять раскрытые документы судам в других юрисдикциях. Мы будем решительно продолжать противостоять всем и любым попыткам Стати исполнить это решение, где бы его исполнение ни запрашивалось», — сообщил Марат Бекетаев.

Как пояснили в пресс-службе Минфина, этот процесс касается попыток Стати исполнить в Лондоне арбитражное решение на сумму 500 млн долларов США от 19 декабря 2013 года, вынесенное против Казахстана. В более раннем судебном решении от 6 июня 2017 года, после прошедших двухдневных слушаний, судья Робин Ноулз пришел к выводу, что Казахстан продемонстрировал наличие достаточно убедительных доказательств о мошенничестве со стороны Стати в арбитражном суде.

В ведомстве уточнили, что в своем решении от 10 августа 2018 года Апелляционный суд отклонил аргументы Стати о правильном подходе к отмене уведомления о прекращении дела, и отметил, что Стати вправе отказаться от лондонского исполнительного производства, но с двумя условиями: (1) принять на себя обязательство, что не будут больше стремиться к исполнению решения в Англии и (2) согласие Стати на отмену первоначального приказа, разрешившего исполнение арбитражного решения в Англии и Уэльсе, так, чтобы наличие такого приказа не могло быть использовано в поддержку исков в других юрисдикциях.

Также Апелляционный суд постановил сохранить «в силе разрешения использовать новые доказательства».

«Апелляционный суд не присудил Стати никаких издержек в ответ на их действия, так как консультанты Стати выступали на безвозмездной основе, будучи исключенными из процесса о мошенничестве. При этом Казахстану будут возмещены расходы, понесенные в английском процессе по принудительному исполнению, инициированном Стати в 2014 году», — заключили в Минфине.

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