Протесты в центре Бухареста: стычки, камни и пострадавшие
Шокирующие кадры: жандармы засняли протестующих, которые бросали в представителей правоохранительных органов камни и куски асфальта.
Шокирующие кадры: жандармы засняли протестующих, которые бросали в представителей правоохранительных органов камни и куски асфальта.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В ходе многочисленного протеста, организованного Федерацией румын отовсюду, на центральной площади Бухареста перед зданием правительства пострадали порядка 36 протестующих и четверо жандармов, сообщает ro.sputnik.md.
Между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов зафиксировано несколько стычек. В частности, митингующие пытались прорвать кордон из жандармов, бросали в полицейских пустые бутылки и другой мусор, камни и даже куски асфальта. Правоохранители уже несколько раз применяли слезоточивый газ.
Протестующие заблокировали дорожное движение через Площадь победы (Piața Victoriei). Метрополитен сообщил о том, что
Румынская жандармерия призвала протестующих на Площади победы (Piața Victoriei) не присоединяться к беспорядкам и не проявлять насилие. «Пожалуйста в целях вашей же безопасности не присоединяйтесь к группам людей, которые призывают к насилию», — отметили в жандармерии.
Как сообщает ro.sputnik.md, правоохранительные органы опубликовали видео, на которых видно, как несколько участников митинга бросают в жандармов камни и куски асфальта.
Как передает ro.sputnik.md со ссылкой на Antena3, посол США в Румынии Ганс Клемм замечен направляющимся на Площадь победы. В связи с этим у некоторых экспертов возникают предположения о том, случайно это или нет.
Аналогичные протесты проходят и в других городах Румынии.
Манифестанты требуют отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями
Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии