Греция отзывает посла из Москвы, сообщил источник
АФИНЫ, 10 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правительстве.
АФИНЫ, 10 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правительстве.
По словам собеседника агентства, подобное решение принял лично министр иностранных дел Греции Никос Котзиас.
Официальный комментарий МИД получить пока не удалось.
Отзыв посла происходит в период кризиса в дипломатических отношениях двух стран после взаимной высылки греческих и российских дипломатов.
В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну. При этом чиновник в греческом правительстве рассказал РИА Новости, что высылка дипломатов была «конкретным инцидентом» и не связана с отношениями двух стран.
Москва отвергла все обвинения и пообещала, что эти шаги не останутся без ответа. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, решение о высылке российских дипломатов принималось под жестким давлением тех, «кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта».
В последующем Москва приняла зеркальные меры в отношении греческих дипломатов. МИД Греции, комментируя действия российских властей, назвал Россию «товарищем Турции по оружию». В Афинах также заявили, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет.
МИД Греции в пятницу выпустил заявление в связи с ответными мерами России на высылку российских дипломатов. Греческий МИД назвал Россию «товарищем Турции по оружию», заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике. Афины назвали ответные меры Москвы «произвольными и мстительными».