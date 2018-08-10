Президент: один ребенок — почти не мама

Источник: AP 2018

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с молодой мамой на «Гомсельмаше» в пятницу пошутил о том, кого в республике можно считать матерью.

Белорусский лидер 10 августа посетил Гомель, где ознакомился с реконструированной детской областной клинической больницей и посетил ОАО «Гомсельмаш». На предприятии Лукашенко пообщался с его сотрудниками.

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Одна из работниц «Гомсельмаша», молодая мама, поблагодарила главу государства за содействие в строительстве новой детской больницы.

«Сколько деток?» — поинтересовался у женщины Лукашенко.

Услышав, что у женщины один ребенок, президент улыбнулся и пошутил: «Почти не мама». Собеседница белорусского лидера пообещала постараться завести больше детей. «Если нужна помощь — обращайтесь», — снова пошутил Лукашенко, после чего сорвал аплодисменты собравшихся. Отрывок общения главы государства с женщиной показали в эфире «Беларусь 1».

Белорусский лидер вновь призвал женщин рожать как минимум троих детей. Эта тема уже поднималась главой государства неделю назад — тогда Лукашенко высказывал пожелание, чтобы в белорусских семьях воспитывали больше детей.