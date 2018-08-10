Помпео в разговоре с Лавровым заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией

Источник: РИА "Новости"

«Госсекретарь Помпео подтвердил, что США хотят улучшения отношений с Россией и согласился на продолжение диалога», — говорится в сообщении.

Также Помпео обсудил с Лавровым предстоящее введение новых санкций США в отношении России и ситуацию в Сирии, отмечается в сообщении.

Ранее в МИД РФ сообщили, что разговор между Помпео и Лавровым состоялся по инициативе американской стороны, обсуждались вопросы международной повестки дня, в том числе Сирия.

Кроме того, «с российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей», заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.