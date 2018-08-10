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10 августа, источник: Интерфакс

Помпео в разговоре с Лавровым заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что США хотят улучшения отношений с Россией, сообщили в пятницу в Госдепартаменте.

Источник: РИА "Новости"

«Госсекретарь Помпео подтвердил, что США хотят улучшения отношений с Россией и согласился на продолжение диалога», — говорится в сообщении.

Также Помпео обсудил с Лавровым предстоящее введение новых санкций США в отношении России и ситуацию в Сирии, отмечается в сообщении.

Ранее в МИД РФ сообщили, что разговор между Помпео и Лавровым состоялся по инициативе американской стороны, обсуждались вопросы международной повестки дня, в том числе Сирия.

Кроме того, «с российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей», заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне стало известно, что США осенью планируют ввести второй пакет санкций против РФ в ответ на «дело Скрипалей».

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