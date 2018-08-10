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10 августа, источник: Sputnik.by

Лукашенко о гомельской глубинке: некоторые районы — будто после войны

Президент покритиковал правительство республики: Совмин не дорабатывает в плане развития отдельных районов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Некоторые районы Беларуси выглядят будто после войны, заявил в пятницу в Гомеле президент республики Александр Лукашенко.

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Глава государства 10 августа с рабочей поездкой посетил Гомель. В ее рамках он приехал в реконструированную областную детскую больницу и ОАО «Гомсельмаш», а также на местах обсудил развитие региона в целом.

Так, Лукашенко поднял вопрос существующих проблем в хозяйствах на востоке и северо-востоке Гомельской области, которые возникли по вине местных руководителей.

«Я же вижу, что там происходит: там халатное, безалаберное отношение трех четвертей руководителей к порученному делу. Семашко недорабатывает, вот где ему надо волю проявить свою и заставить, собрать руководителей, сказать: “Будет плохо — повесим”. Нельзя так работать! Возьми вертолет, посади его рядом. Посмотрите, что там творится», — призвал Лукашенко.

Некоторые районы, высказался президент, выглядят «как будто после войны».

Также внимание Лукашенко уделил проблемным объектам: целлюлозно-картонному заводу в Светлогорске и фабрике в Добруше. Глава государства потребовал у своей администрации и Комитета госконтроля в ближайшее время предоставить полную информацию по данным предприятиям.

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