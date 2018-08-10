Лукашенко о гомельской глубинке: некоторые районы — будто после войны

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Некоторые районы Беларуси выглядят будто после войны, заявил в пятницу в Гомеле президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства 10 августа с рабочей поездкой посетил Гомель. В ее рамках он приехал в реконструированную областную детскую больницу и ОАО «Гомсельмаш», а также на местах обсудил развитие региона в целом.

Так, Лукашенко поднял вопрос существующих проблем в хозяйствах на востоке и северо-востоке Гомельской области, которые возникли по вине местных руководителей.

«Я же вижу, что там происходит: там халатное, безалаберное отношение трех четвертей руководителей к порученному делу. Семашко недорабатывает, вот где ему надо волю проявить свою и заставить, собрать руководителей, сказать: “Будет плохо — повесим”. Нельзя так работать! Возьми вертолет, посади его рядом. Посмотрите, что там творится», — призвал Лукашенко.

Некоторые районы, высказался президент, выглядят «как будто после войны».