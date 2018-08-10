Полиция в Бухаресте разгоняет протестующих слезоточивым газом и водой
Стычки между жандармами и протестующими в Бухаресте продолжаются: правоохранительные органы решили ответить манифестантам.
Стычки между жандармами и протестующими в Бухаресте продолжаются: правоохранительные органы решили ответить манифестантам.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Румынии разгоняют протестующих с главной площади Бухареста перед зданием правительства слезоточивым газом и водой.
Манифестанты продолжают бросать в жандармов камни, мусор и запускать в правоохранителей петарды.
По информации СМИ, группа протестующих жестоко избила двух жандармов, среди которых них была женщина.
Манифестанты требуют отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями
Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии