Полиция в Бухаресте разгоняет протестующих слезоточивым газом и водой

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Румынии разгоняют протестующих с главной площади Бухареста перед зданием правительства слезоточивым газом и водой.

Манифестанты продолжают бросать в жандармов камни, мусор и запускать в правоохранителей петарды.

По информации СМИ, группа протестующих жестоко избила двух жандармов, среди которых них была женщина.

Манифестанты требуют отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неудачными.