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03:30 (мск), источник: ТАСС

CNN: КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/ — Среди них, по данным CNN, идея выработки точного временного графика денуклеаризации.

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КНДР отклонила неоднократные предложения США по ядерному разоружению, в том числе касательно выработки точного временного графика данного процесса. Об этом сообщила со ссылкой на дипломатические источники американская телекомпания CNN.

По данным одного источника, США делали и продолжают делать КНДР «конкретные предложения приступить и провести до финальной точки полностью поддающуюся заверению денуклеаризацию». Пхеньян в конфиденциальном порядке отверг все эти предложения, охарактеризовав их «гангстерскими по своей сути».

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КНДР настаивает на том, что ее ядерному разоружению должна предшествовать отмена санкций, наложенных Соединенными Штатами, а также подписание мирного договора.

Ранее информационный портал Vox сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

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