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02:17 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом решительно осудил использование Россией химоружия

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США решительно осуждают использование Россией химического оружия, назвав атаку против Сергея и Юлии Скрипалей «безрассудной», сообщил РИА Новости представитель Совета по национальной безопасности Белого дома.

Источник: AP 2018

Это первое заявление Белого дома по новым санкциям, вводимым против России. Все заявления ранее исходили от государственного департамента США.

«США решительно осуждают использование Россией химического оружия, что нарушает ее обязательства в рамках Конвенции по запрещению химоружия. Нападение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, Соединенном Королевстве, 4 марта 2018 года стало безрассудным проявлением неуважения к общепринятой норме против химического оружия», — отметил собеседник агентства.

В Белом доме отметили, что «госсекретарь США выполнил свои обязательства в рамках Закона о ликвидации химических веществ и биологического оружия от 1991 года, который обязывает исполнительную власть ввести санкции после определения того, что иностранное правительство применило химическое или биологическое оружие против собственных граждан или в нарушении международного закона».

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Представитель Совета по нацбезопасности США не ответил РИА Новости, поддерживает ли лично президент Дональд Трамп новую волну санкций, ограничившись выше упомянутыми словами.

Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери.

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

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