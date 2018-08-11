Страны СНГ планируют создать свой «шенген» в Центральной Азии

Источник: Kazinform

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«Мы сейчас работаем над созданием визы, как мы ее называем, “Шелковый путь”, которая будет как бы аналогом шенгенской визы. На первых порах — мы (Казахстан) с Узбекистаном», — сказала глава еомитета туризма министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева.

Как пояснила М. Мурзамадиева, турист, получивший «шелковую визу», въехав в одну из стран Центральной Азии, сможет свободно перемещаться и по другим республикам региона. По словам М. Мурзамадиевой, власти Казахстана поддерживают инициативу, и до конца года казахстанская сторона ожидает одобрения от Узбекистана.

Что касается соглашения между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, по словам главы комитета по развитию туризма Таджикистана Нумона Абдугаффорзоды, ведомство этот вопрос прорабатывает и «подготовит предложение для правительства».