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07:23 (мск), источник: Kazinform

Страны СНГ планируют создать свой «шенген» в Центральной Азии

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ — Совет по туризму стран СНГ в Душанбе обсудил создание общего визового пространства государств Центральной Азии для туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Источник: Kazinform
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«Мы сейчас работаем над созданием визы, как мы ее называем, “Шелковый путь”, которая будет как бы аналогом шенгенской визы. На первых порах — мы (Казахстан) с Узбекистаном», — сказала глава еомитета туризма министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева.

Как пояснила М. Мурзамадиева, турист, получивший «шелковую визу», въехав в одну из стран Центральной Азии, сможет свободно перемещаться и по другим республикам региона. По словам М. Мурзамадиевой, власти Казахстана поддерживают инициативу, и до конца года казахстанская сторона ожидает одобрения от Узбекистана.

Что касается соглашения между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, по словам главы комитета по развитию туризма Таджикистана Нумона Абдугаффорзоды, ведомство этот вопрос прорабатывает и «подготовит предложение для правительства».

Создание единого визового режима планируется обсудить на следующем заседании Совета по туризму стран СНГ, которое пройдет в Самарканде в 2019 году.

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