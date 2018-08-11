Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как понять, что перед вами мейн-кун: 10 признаков
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Екатерина Стриженова трогательно поздравила старшую дочь с годовщиной свадьбы
Актер Сами Насери рассказал о драке в московском караоке-клубе
Иранская журналистка нашла способ смотреть футбол и прославилась
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Промес интересен «Милану»: трансферы и слухи РПЛ
Аршавин — о «паненке» Смолова: Раньше за такое могли и закопать
Мелани Гриффит стала неузнаваемой в новой съемке
Похудевшая Рианна произвела фурор на пляже
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
04:56 (мск), источник: РИА Новости

Захарова объяснила решение США ввести новые санкции

БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости. США вводят новые санкции, поскольку теряют ресурсы для дальнейшего развития, заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова РИА Новости в ходе визита в Сербию.

Источник: РИА Новости

«Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир. Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем», — отметила Захарова, напомнив, что Вашингтон в последнее время проводит жесткую санкционную политику и в отношении КНР, Ирана, и даже своего партнера — Евросоюза.

Дипломат также подтвердила, что Москва готовит ответ на новый санкционный пакет Вашингтона.

Сейчас эти (наши — ред.) ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично.
Мария Захарова
директор департамента информации и печати МИД России

Новые санкции США против России

Ранее на этой неделе Вашингтон объявил о новых экономических ограничениях, вводимых в отношении Москвы из-за якобы «использования Россией химоружия в Солсбери». Ограничения делятся на два пакета, первый вступит в силу 22 августа, второй — через 90 дней, если Москва не даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

Читайте также
Лавров заявил Помпео о «категорическом неприятии» новых санкций

В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения — «категорически неприемлемой». Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

Инцидент в Солсбери

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
 Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность
НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
СМИ: Греция отзывает посла из Москвы
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Андрей Белоусов ответил на анекдот Владимира Лисина
CNN: КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя субботними матчами «Спартак» дома встретится с «Анжи», ЦСКА в Тюмени сыграет с «Енисеем», а «Ростов» примет на своем поле «Крылья Советов»
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь