Порт Курык на Каспии презентовали Нурсултану Назарбаеву

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Мультимодальный транспортный хаб — порт Курык — презентовали Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта Актау. Он расположен в естественной бухте, что обеспечивает более благоприятные погодные условия для погрузочно-разгрузочных работ. Паромный комплекс ориентирован на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других видов грузов.

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Паромный комплекс включает водную акваторию, железнодорожные причалы, комплекс береговых зданий и сооружений, железные и автомобильные дороги, объекты для навигации и обеспечения безопасности мореплавания.

На территории порта функционируют четыре зоны:

операционная зона погрузочных комплексов; производственная зона технологических операций; зона общепотртовых объектов; зона пассажирских операций.

Новый паромный комплекс порта Курык повысит влияние Казахстана на развитие международных торговых связей. Масштабная паромная переправа позволит существенно увеличить транзитный грузопоток, повысить экспортный потенциал в западном направлении через Каспий.