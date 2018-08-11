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08:14 (мск), источник: Informburo.kz

Порт Курык на Каспии презентовали Нурсултану Назарбаеву

Масштабная паромная переправа позволит существенно увеличить транзитный грузопоток.

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фотографий

Мультимодальный транспортный хаб — порт Курык — презентовали Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта Актау. Он расположен в естественной бухте, что обеспечивает более благоприятные погодные условия для погрузочно-разгрузочных работ. Паромный комплекс ориентирован на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других видов грузов.

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Паромный комплекс включает водную акваторию, железнодорожные причалы, комплекс береговых зданий и сооружений, железные и автомобильные дороги, объекты для навигации и обеспечения безопасности мореплавания.

На территории порта функционируют четыре зоны:

операционная зона погрузочных комплексов; производственная зона технологических операций; зона общепотртовых объектов; зона пассажирских операций.

Новый паромный комплекс порта Курык повысит влияние Казахстана на развитие международных торговых связей. Масштабная паромная переправа позволит существенно увеличить транзитный грузопоток, повысить экспортный потенциал в западном направлении через Каспий.

19 октября 2017 года на железнодорожном паромном терминале порта Курык осуществили перевалку первого миллиона тонн грузов с начала операционной деятельности. За январь-июнь 2018 года объём перевалки грузов составил 856 тысяч тонн. Общая перевалка грузов составляет 6 млн тонн в год.

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