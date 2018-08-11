Порт Курык на Каспии презентовали Нурсултану Назарбаеву
Масштабная паромная переправа позволит существенно увеличить транзитный грузопоток.
Масштабная паромная переправа позволит существенно увеличить транзитный грузопоток.
Мультимодальный транспортный хаб — порт Курык — презентовали Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
Порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта Актау. Он расположен в естественной бухте, что обеспечивает более благоприятные погодные условия для
Паромный комплекс включает водную акваторию, железнодорожные причалы, комплекс береговых зданий и сооружений, железные и автомобильные дороги, объекты для навигации и обеспечения безопасности мореплавания.
На территории порта функционируют четыре зоны:
операционная зона погрузочных комплексов; производственная зона технологических операций; зона общепотртовых объектов; зона пассажирских операций.
Новый паромный комплекс порта Курык повысит влияние Казахстана на развитие международных торговых связей. Масштабная паромная переправа позволит существенно увеличить транзитный грузопоток, повысить экспортный потенциал в западном направлении через Каспий.
19 октября 2017 года на железнодорожном паромном терминале порта Курык осуществили перевалку первого миллиона тонн грузов с начала операционной деятельности. За