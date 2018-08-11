Приморские депутаты решают проблему жилья для детей-сирот

Как отметил спикер, наболевшая и длительное время не решаемая проблема обеспечения жильём детей-сирот в Приморье постоянно находится в депутатской повестке. На июльском заседании по инициативе врио губернатора края Законодательное собрание обратилось в Правительство РФ с предложением предоставить Приморскому краю в качестве пилотного проекта возможность выдавать лицам из числа детей-сирот, достигшим двадцатитрехлетнего возраста, жилищные сертификаты на приобретение жилья.

В то же время, 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Федеральным законом законным представителям несовершеннолетних, органу опеки либо прокурору предоставляется право обратиться в суд с требованием принудительного обмена жилого помещения, занимаемого по договору социального найма несовершеннолетними и гражданами, лишенными в отношении них родительских прав, а также о выселении горе-родителей без предоставления другого жилого помещения.

«Хотел бы попросить вас активно подключиться к этой работе, и, может быть, общими усилиями мы сможем сократить количество детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями», Сергей Кузьменко.

Подводя итоги работы за первое полугодие, спикер также отметил, что прокуратурой Приморского края, как и в прежние годы, осуществляется конструктивное взаимодействие с Законодательным Собранием Приморского края. Краевым парламентом в текущем году принято семь законодательных инициатив прокурора Приморского края, два законопроекта прошли перовое чтение. Замечания и предложения прокуратуры края к законопроектам, подготовленным Законодательным Собранием и главой региона также учитываются депутатами.

«Большую помощь в нашей работе оказывают и информации прокуратуры Приморского края по результатам проверок, проведенных в сфере различных правоотношений. Уверен, что такое плодотворное взаимодействие продолжится и в нашей дальнейшей работе», — сказал Сергей Кузьменко.