Приморские депутаты решают проблему жилья для детей-сирот
Приморские законодатели предлагают представителям прокуратуры активнее отстаивать в судах права
Приморские законодатели предлагают представителям прокуратуры активнее отстаивать в судах права
Как отметил спикер, наболевшая и длительное время не решаемая проблема обеспечения жильём
В то же время, 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями
«Хотел бы попросить вас активно подключиться к этой работе, и, может быть, общими усилиями мы сможем сократить количество
Подводя итоги работы за первое полугодие, спикер также отметил, что прокуратурой Приморского края, как и в прежние годы, осуществляется конструктивное взаимодействие с Законодательным Собранием Приморского края. Краевым парламентом в текущем году принято семь законодательных инициатив прокурора Приморского края, два законопроекта прошли перовое чтение. Замечания и предложения прокуратуры края к законопроектам, подготовленным Законодательным Собранием и главой региона также учитываются депутатами.
«Большую помощь в нашей работе оказывают и информации прокуратуры Приморского края по результатам проверок, проведенных в сфере различных правоотношений. Уверен, что такое плодотворное взаимодействие продолжится и в нашей дальнейшей работе», — сказал Сергей Кузьменко.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Приморского края Андрей Тарасенко озвучил варианты решения самых насущных для Приморья задач. Одной из самых острых проблем края, Андрей Тарасенко обозначил обеспечение жильем сирот. Врио губернатора лично контролирует ход решения этого вопроса. Для того чтобы лучше понять сложившуюся ситуацию глава региона лично встретился с сиротами и выслушал их предложения и просьбы. Проблема