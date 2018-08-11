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08:35 (мск), источник: Восток Медиа

Приморские депутаты решают проблему жилья для детей-сирот

Приморские законодатели предлагают представителям прокуратуры активнее отстаивать в судах права детей-сирот на жилье, сообщает РИА «Восток-Медиа». Просьбу депутатского корпуса озвучил на заседании коллегии прокуратуры Приморского края исполняющий обязанности председателя краевого парламента Сергей Кузьменко.

Как отметил спикер, наболевшая и длительное время не решаемая проблема обеспечения жильём детей-сирот в Приморье постоянно находится в депутатской повестке. На июльском заседании по инициативе врио губернатора края Законодательное собрание обратилось в Правительство РФ с предложением предоставить Приморскому краю в качестве пилотного проекта возможность выдавать лицам из числа детей-сирот, достигшим двадцатитрехлетнего возраста, жилищные сертификаты на приобретение жилья.

В то же время, 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Федеральным законом законным представителям несовершеннолетних, органу опеки либо прокурору предоставляется право обратиться в суд с требованием принудительного обмена жилого помещения, занимаемого по договору социального найма несовершеннолетними и гражданами, лишенными в отношении них родительских прав, а также о выселении горе-родителей без предоставления другого жилого помещения.

«Хотел бы попросить вас активно подключиться к этой работе, и, может быть, общими усилиями мы сможем сократить количество детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями», Сергей Кузьменко.

Подводя итоги работы за первое полугодие, спикер также отметил, что прокуратурой Приморского края, как и в прежние годы, осуществляется конструктивное взаимодействие с Законодательным Собранием Приморского края. Краевым парламентом в текущем году принято семь законодательных инициатив прокурора Приморского края, два законопроекта прошли перовое чтение. Замечания и предложения прокуратуры края к законопроектам, подготовленным Законодательным Собранием и главой региона также учитываются депутатами.

«Большую помощь в нашей работе оказывают и информации прокуратуры Приморского края по результатам проверок, проведенных в сфере различных правоотношений. Уверен, что такое плодотворное взаимодействие продолжится и в нашей дальнейшей работе», — сказал Сергей Кузьменко.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Приморского края Андрей Тарасенко озвучил варианты решения самых насущных для Приморья задач. Одной из самых острых проблем края, Андрей Тарасенко обозначил обеспечение жильем сирот. Врио губернатора лично контролирует ход решения этого вопроса. Для того чтобы лучше понять сложившуюся ситуацию глава региона лично встретился с сиротами и выслушал их предложения и просьбы. Проблема детей-сирот сейчас является одной из самых острых социальных тем в Приморском крае. С 2009 года количество лиц из числа детей-сирот, имеющих право на обеспечение жильём, в Приморском крае выросло в 130 раз и достигло 7040 человек, 5237 из которых уже совершеннолетние. 1 июня — в День защиты детей — в сквере у Дома молодежи прошёл митинг. Многие очередники давно уже не дети, молодыми людьми их тоже едва ли назовешь — возраст близится к 40 годам, у них самих подрастают дети, но эти приморцы так и продолжают скитаться по съёмным углам, выкраивая из отнюдь не великих зарплат деньги на аренду жилья. Сироты неоднократно пытались привлечь внимание к своей проблемеи даже устраивали голодовку на центральной площади города. Позже приморские власти выделили голодающим сиротам временное жилье.

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