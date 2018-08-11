Представители движения «Талибан» посетили Узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Рабочий визит в Узбекистан делегации политического офиса движения «Талибан» состоялся 7—10 августа 2018 года.

«Делегация движения “Талибан” была принята в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.