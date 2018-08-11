В Узбекистане впервые за 17 лет ждут с визитом президента Таджикистана

Мирзиеев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся «перезагрузкой» отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте нынешнего года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. В конце марта вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.