В Узбекистане впервые за 17 лет ждут с визитом президента Таджикистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Таджикистан в марте пригласил Рахмона посетить с визитом республику.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Таджикистан в марте пригласил Рахмона посетить с визитом республику.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
«Семнадцатого-восемнадцатого августа ожидается государственный визит президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Узбекистан», — говорится в материале газеты.
Предыдущий госвизит главы Таджикистана в Узбекистан состоялся 17 лет назад, напоминает издание.
«Событие, несомненно, станет знаковым в истории
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Таджикистан в марте пригласил Рахмона посетить с визитом республику.
Мирзиеев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся «перезагрузкой» отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и