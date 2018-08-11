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10:39 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане впервые за 17 лет ждут с визитом президента Таджикистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Таджикистан в марте пригласил Рахмона посетить с визитом республику.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17—18 августа впервые за последние 17 лет планирует совершить государственный визит в Узбекистан, сообщает в субботу газета парламента и правительства Узбекистана «Народное слово».

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«Семнадцатого-восемнадцатого августа ожидается государственный визит президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Узбекистан», — говорится в материале газеты.

Предыдущий госвизит главы Таджикистана в Узбекистан состоялся 17 лет назад, напоминает издание.

«Событие, несомненно, станет знаковым в истории узбекско-таджикских отношений и продемонстрирует принципиально новое качество повестки двустороннего диалога», — уточняет «Народное слово».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Таджикистан в марте пригласил Рахмона посетить с визитом республику.

Мирзиеев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся «перезагрузкой» отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте нынешнего года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. В конце марта вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.

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