Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Найден» пилот пропавшего малайзийского Boeing
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать мамой
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
6 правил антивозрастного ухода для очень ленивых женщин
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
СМИ: «Галатасарай» интересуется Дзюбой
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1010 стран с самым дешевым бензином
12:01 (мск), источник: UzReport.news

Бахрам Мансуров назначен заместителем главы агентства «Узатом»

Ранее Бахрам Мансуров занимал пост заместителя начальника главного управления АО «Узбекнефтегаз».

Источник: UzReport.news

Бахрам Маматмуратович Мансуров назначен заместителем генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Отметим, что ранее Бахрам Мансуров занимал пост заместителя начальника главного управления АО «Узбекнефтегаз».

Агентство по развитию атомной энергетики при Кабмине (Агентство «Узатом») был создан указом Президента от 19 июля 2018 года. Агентство является органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.

Все новости региона
 UZREPORT TV и FUTBOL TV начинают трансляцию футбольных матчей нового сез...
Делегация движения «Талибан» посетила Узбекистан
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
Опубликовано видео с места крушения угнанного в США самолета
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
СМИ: Греция отзывает посла из Москвы
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь