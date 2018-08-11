Бахрам Мансуров назначен заместителем главы агентства «Узатом»

Агентство по развитию атомной энергетики при Кабмине (Агентство «Узатом») был создан указом Президента от 19 июля 2018 года. Агентство является органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.