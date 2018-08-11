Бахрам Мансуров назначен заместителем главы агентства «Узатом»
Ранее Бахрам Мансуров занимал пост заместителя начальника главного управления АО «Узбекнефтегаз».
Ранее Бахрам Мансуров занимал пост заместителя начальника главного управления АО «Узбекнефтегаз».
Бахрам Маматмуратович Мансуров назначен заместителем генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
Отметим, что ранее Бахрам Мансуров занимал пост заместителя начальника главного управления АО «Узбекнефтегаз».
Агентство по развитию атомной энергетики при Кабмине (Агентство «Узатом») был создан указом Президента от 19 июля 2018 года. Агентство является органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.