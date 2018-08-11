Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Минобрнауки усомнилось в эффективности олимпиад и сократит их список
Как смерть перечеркнула планы Степаненко
Кайли Дженнер отпраздновала совершеннолетие (фото)
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Ласицкене выиграла первое золото легкоатлетического ЧЕ
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Торонто
На качелях: почему баланс между карьерой и семьей невозможен
Почему Меган Маркл не подают блюда, как у королевы Елизаветы II
Степаненко может не получить денег: Она не жила с мужем
Утонула в цветах: Ротару удивила внешностью - СМИ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1010 стран с самым дешевым бензином
11:59 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии

Казахстан не собирается размещать американские военные базы на Каспии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу казахского МИД Кайрата Абдрахманова.

Источник: Newtimes.kz

В интервью агентству он отметил, что некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами о реальном положении дел с транзитом американских невоенных грузов через Казахстан.

Абдрахманов пояснил, что речь идет о коммерческих железнодорожных перевозках нелетальных грузов, необходимых для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана.

«Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — заявил он.

Все новости региона
Малолетний ребенок из Казахстана пострадал на курорте в Соль-Илецке
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
Опубликовано видео с места крушения угнанного в США самолета
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
СМИ: Греция отзывает посла из Москвы
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь