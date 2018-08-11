Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии

В интервью агентству он отметил, что некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами о реальном положении дел с транзитом американских невоенных грузов через Казахстан.

«Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — заявил он.