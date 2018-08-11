Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии
Казахстан не собирается размещать американские военные базы на Каспии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу казахского МИД Кайрата Абдрахманова.
Казахстан не собирается размещать американские военные базы на Каспии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу казахского МИД Кайрата Абдрахманова.
В интервью агентству он отметил, что некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами о реальном положении дел с транзитом американских невоенных грузов через Казахстан.
Абдрахманов пояснил, что речь идет о коммерческих железнодорожных перевозках нелетальных грузов, необходимых для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана.
«Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — заявил он.