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12:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В стычках жандармов с протестующими в Бухаресте пострадали 440 человек

Стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, но люди не расходятся.

В Бухаресте продолжается противостояние демонстрантов со стражами порядка. К этому часу число пострадавших возросло до 440, 24 из них — жандармы. В городские больницы доставлены 65 раненых, сообщает агентство Agerpres.

Ранее сайт kp.ru писал о событиях этой ночи в румынской столице, тогда было известно о почти 250 пострадавших. Напомним, чтобы разогнать толпу манифестантов, жандармерия применила слезоточивый газ и водометы, однако люди не разошлись — наоборот, народ прибывает.

К этому часу на площади Победы и прилегающих к ней улицах около 100 тысяч человек. По словам правоохранителей, в ряды участников антиправительственной акции влились профессиональные провокаторы, они-то и затеяли беспорядки.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил свое мнение по поводу действий силовиков в Facebook. Он подчеркнул, что «в подлинной демократии каждый человек имеет право протестовать, а насилие недопустимо, независимо от политических позиций».

«Я твердо осуждаю грубое, совершенно несоразмерное с поведением большинства людей на площади Виктории вмешательство жандармерии. Попытка подавить волю людей насильственной реакцией сил правопорядка — это решение, заслуживающее осуждения. Министр внутренних дел должен срочно объясниться в связи с тем, как он управлял событиями в этот вечер!» — написал Клаус Йоханнис.

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