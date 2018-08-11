В стычках жандармов с протестующими в Бухаресте пострадали 440 человек

В Бухаресте продолжается противостояние демонстрантов со стражами порядка. К этому часу число пострадавших возросло до 440, 24 из них — жандармы. В городские больницы доставлены 65 раненых, сообщает агентство Agerpres.

Ранее сайт kp.ru писал о событиях этой ночи в румынской столице, тогда было известно о почти 250 пострадавших. Напомним, чтобы разогнать толпу манифестантов, жандармерия применила слезоточивый газ и водометы, однако люди не разошлись — наоборот, народ прибывает.

К этому часу на площади Победы и прилегающих к ней улицах около 100 тысяч человек. По словам правоохранителей, в ряды участников антиправительственной акции влились профессиональные провокаторы, они-то и затеяли беспорядки.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил свое мнение по поводу действий силовиков в Facebook. Он подчеркнул, что «в подлинной демократии каждый человек имеет право протестовать, а насилие недопустимо, независимо от политических позиций».