Лукашенко на полях под Александрией испытал белорусский суперкомбайн
Президент также поинтересовался работой ОАО «Александрийское», его хозяйственной деятельностью, производственными и финансовыми показателями.
Президент также поинтересовался работой ОАО «Александрийское», его хозяйственной деятельностью, производственными и финансовыми показателями.
11 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях ОАО «Александрийское» испытал белорусский зерноуборочный комбайн «Палессе GS2124», передает корреспондент БЕЛТА.
О намерении понаблюдать за работой этой техники в полевых условиях глава государства заявил накануне, посещая «Гомсельмаш», где ему и был продемонстрирован комбайн.