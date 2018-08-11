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12:06 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко на полях под Александрией испытал белорусский суперкомбайн

Президент также поинтересовался работой ОАО «Александрийское», его хозяйственной деятельностью, производственными и финансовыми показателями.

11 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях ОАО «Александрийское» испытал белорусский зерноуборочный комбайн «Палессе GS2124», передает корреспондент БЕЛТА.

О намерении понаблюдать за работой этой техники в полевых условиях глава государства заявил накануне, посещая «Гомсельмаш», где ему и был продемонстрирован комбайн.

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