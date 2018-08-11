Юрий Чайка назначил нового прокурора в Камышлинском районе Самарской области

Анатолию Завалишину 38 лет, до этого он был следователем прокуратуры Сергиевского района, старшим следователем Красноярского межрайонного отдела СК, помощником межрайонного прокурора в Похвистнево, а с 2013 до 2018 был зампрокурора Кинель-Черкасского района.