Юрий Чайка назначил нового прокурора в Камышлинском районе Самарской области
Теперь вести надзор за Камышлинским районом будет Анатолий Завалишин. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
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Теперь вести надзор за Камышлинским районом будет Анатолий Завалишин. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Анатолию Завалишину 38 лет, до этого он был следователем прокуратуры Сергиевского района, старшим следователем Красноярского межрайонного отдела СК, помощником межрайонного прокурора в Похвистнево, а с 2013 до 2018 был зампрокурора