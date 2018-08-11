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13:47 (мск), источник: Pro Город Самара

Юрий Чайка назначил нового прокурора в Камышлинском районе Самарской области

Теперь вести надзор за Камышлинским районом будет Анатолий Завалишин. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Анатолию Завалишину 38 лет, до этого он был следователем прокуратуры Сергиевского района, старшим следователем Красноярского межрайонного отдела СК, помощником межрайонного прокурора в Похвистнево, а с 2013 до 2018 был зампрокурора Кинель-Черкасского района.

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