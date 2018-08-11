Власти Крыма заявили, что украинский флаг никогда не поднимется над Ялтой

Президент Украины Петр Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом и по всему Крыму развевался украинский флаг. Ялта отмечает день города во вторую субботу августа, в 2018 году эта дата — 11 августа.
«Никогда украинский флаг не будет развиваться априори ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть Порошенко занимается Украиной. Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела. Ялта отмечает день города, и все будет хорошо», — сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, киевским властям пора прекратить вмешиваться во внутренние дела России и спекулировать на теме российского статуса Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».