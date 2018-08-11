Власти Крыма заявили, что украинский флаг никогда не поднимется над Ялтой

Источник: РИА "Новости"

Президент Украины Петр Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом и по всему Крыму развевался украинский флаг. Ялта отмечает день города во вторую субботу августа, в 2018 году эта дата — 11 августа.

«Никогда украинский флаг не будет развиваться априори ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть Порошенко занимается Украиной. Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела. Ялта отмечает день города, и все будет хорошо», — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, киевским властям пора прекратить вмешиваться во внутренние дела России и спекулировать на теме российского статуса Крыма.