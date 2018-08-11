Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сбитый в Донбассе «Боинг» перепутали с российским самолетом
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Регина Тодоренко «засветила» округлившийся живот в мини-бикини
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
На качелях: почему баланс между карьерой и семьей невозможен
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
СМИ: «Галатасарай» интересуется Дзюбой
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
14:15 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма заявили, что украинский флаг никогда не поднимется над Ялтой

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Украинский флаг никогда не поднимется ни над Ялтой, ни над Крымом — киевским властям пора прекратить спекуляции на теме российского статуса полуострова, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Источник: РИА "Новости"

Президент Украины Петр Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом и по всему Крыму развевался украинский флаг. Ялта отмечает день города во вторую субботу августа, в 2018 году эта дата — 11 августа.

«Никогда украинский флаг не будет развиваться априори ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть Порошенко занимается Украиной. Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела. Ялта отмечает день города, и все будет хорошо», — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, киевским властям пора прекратить вмешиваться во внутренние дела России и спекулировать на теме российского статуса Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Все новости региона
 В море у берегов Алушты выловили утопленника
Без ларечников и с новым променадом: какой будет набережная Терешковой в Евпатории
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Опубликовано видео с места крушения угнанного в США самолета
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь