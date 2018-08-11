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15:48 (мск), источник: РИА Крым

СБУ проверяет словацкого депутата после визита в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины организовала проверку депутата Национального совета Словакии Петера Марчека после его визита в Крым, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Он возглавлял делегацию словацких бизнесменов, которые в начале августа прибыли в Крым. В ходе общения с властями Республики он заявил, что полуостров «всегда был русским», а по итогам поездки представители делегации подготовили «Крымскую декларацию», чтобы донести правду о полуострове и до других словацких политиков, которые боятся или не хотят посещать Крым из-за позиции Евросоюза. Кроме того, он пообещал поставить на голосование вопрос о признании Крыма российским.

«Сообщаем, что сейчас осуществляется проверка по этому факту. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Украины», — заявили в СБУ.

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