СБУ проверяет словацкого депутата после визита в Крым

Он возглавлял делегацию словацких бизнесменов, которые в начале августа прибыли в Крым. В ходе общения с властями Республики он заявил, что полуостров «всегда был русским», а по итогам поездки представители делегации подготовили «Крымскую декларацию», чтобы донести правду о полуострове и до других словацких политиков, которые боятся или не хотят посещать Крым из-за позиции Евросоюза. Кроме того, он пообещал поставить на голосование вопрос о признании Крыма российским.