Москалькова рассказала о состоянии экипажа судна «Механик Погодин»

Источник: ООО "В.Ф.Танкер"

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что СБУ намерена арестовать российское судно, зашедшее в херсонский порт. По его словам, «Механик Погодин» принадлежит компании из России, которая находится под украинскими санкциями.

Как рассказал пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов, на борту танкера находятся 12 моряков, которые не сходили на берег.

«У них есть продукты, вода и медикаменты. К морякам пока претензий нет. Ни административных, ни уголовных», — сообщил он.

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Денисова также рассказала Москальковой, что моряки не встречались с российским консулом. Однако в случае необходимости они могут обратиться к российскому или украинскому омбудсмену.

Зловедов добавил, что суд по вопросу ареста танкера пройдет в понедельник.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников отметил, что Киев ждет жесткий ответ в случае ареста российского танкера.