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21:54 (мск), источник: РИА Новости

Москалькова рассказала о состоянии экипажа судна «Механик Погодин»

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова сообщила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой о состоянии членов экипажа судна «Механик Погодин».

Источник: ООО "В.Ф.Танкер"

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что СБУ намерена арестовать российское судно, зашедшее в херсонский порт. По его словам, «Механик Погодин» принадлежит компании из России, которая находится под украинскими санкциями.

Как рассказал пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов, на борту танкера находятся 12 моряков, которые не сходили на берег.

«У них есть продукты, вода и медикаменты. К морякам пока претензий нет. Ни административных, ни уголовных», — сообщил он.

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Денисова также рассказала Москальковой, что моряки не встречались с российским консулом. Однако в случае необходимости они могут обратиться к российскому или украинскому омбудсмену.

Зловедов добавил, что суд по вопросу ареста танкера пройдет в понедельник.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников отметил, что Киев ждет жесткий ответ в случае ареста российского танкера.

Ситуация с судном «Механик Погодин» не единственная за последнее время. Весной этого года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью российскими моряками на борту, которых киевские власти считают гражданами Украины. Девять членов экипажа получили штраф, капитану же судна грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. При этом лишь два моряка смогли вернуться в Крым, остальные остаются на Украине.

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