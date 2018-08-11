Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А Крыма нет?»: Сатановский дал урок географии
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
В разных странах мира больше не хотят видеть туристов
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
«Тоттенхэм» выиграл Международный кубок чемпионов
Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании
На качелях: почему баланс между карьерой и семьей невозможен
Почему Меган Маркл не подают блюда, как у королевы Елизаветы II
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
11 августа, источник: РИА Новости

Верховный лидер Ирана призвал к противостоянию экономической войне

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал к «быстрым и справедливым» правовым действиям для противостояния экономической войне в стране, сообщает агентство IRNA.

Источник: AP 2018

Ранее глава судебной власти Ирана Садек Амоли Лариджани написал письмо верховному лидеру, в котором говорилось о том, что «враги развязали экономическую войну против иранского народа», и попросил дать разрешение на принятие «решительных и быстрых мер в рамках закона».

Я согласен с этим предложением. Цель состоит в том, чтобы быстро и справедливо наказать экономических коррупционеров. Посоветуйте, пожалуйста, подходящие судебные решения.
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

Читайте также:

 Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность
НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт
Москалькова рассказала о состоянии экипажа «Механика Погодина»
Шойгу: Россия не потерпит разговора с позиции силы
ФСО подала в суд на Ярмольника за разбитый Mercedes
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь