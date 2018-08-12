За спиной у Трампа: как НАТО сговорился без президента США

Источник: AFP 2018

Итоговый документ саммита НАТО мог быть подписан до его начала и без непосредственного участия президента США Дональда Трампа. Таким образом американские и европейские дипломаты надеялись избежать повторения скандального саммита G7, когда Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике. По данным The New York Times, инициатором идеи согласовать документ за спиной у Трампа был его советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Итоговый документ саммита НАТО, который проходил в Брюсселе 11—12 июня , был согласован до начала встречи. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова пяти неназванных американских и европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

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По данным издания, документ был согласован до саммита НАТО по просьбе советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Издание пишет, что в июне, за несколько недель до встречи, Болтон направил свое требование в Брюссель через американского посла в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Он хотел, чтобы коммюнике НАТО было завершено досрочно, до того, как Трамп уедет в Европу.

В итоге, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился с предложением Болтона. Заявление было готово уже 6 июля, за пять дней до саммита, что предотвратило его обсуждение между лидерами стран-участниц альянса.

Такие меры были предприняты Болтоном, чтобы избежать повторения ситуации на последнем саммите G7, когда Трамп отказался подписать итоговый документ из-за разногласий с партнерами.

Яркие и неожиданные действия Трампа на саммите 8—9 июля оставили его коллег в полной растерянности. Он потребовал отменить все торговые пошлины между странами, чтобы никто не мог обвинять друг друга в протекционистских мерах, и назвал заявления канадского премьера Джастина Трюдо об оскорбительности новых пошлин США «лживыми».

Главная проблема — в тарифах, которые, по мнению Трампа, Европа использует, чтобы поддержать собственный бизнес и ограничить влияние конкурентов из США. Позиция Канады только усугубила ситуацию. Трюдо пообещал ввести зеркальные меры в ответ на повышение американских тарифов на торговлю сталью и алюминием с Канадой.

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В итоге Трамп в твиттере объявил, что не собирается подписывать финальное коммюнике. Так он и поступил. На следующий день Германия и Франция сообщили, что независимо от позиции Вашингтона будут придерживаться документа по итогам саммита G7. Впрочем, ситуация от этого лучше не стала.

Именно чтобы избежать подобного сценария на саммите НАТО, Болтон и добивался предварительного согласования документа.

Впрочем, без скандальных заявлений Трампа на саммите Североатлантического альянса все равно не обошлось.

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Трамп потребовал от европейских союзников немедленно увеличить взнос в бюджет альянса до 2% ВВП. В противном случае, заверил он, США будут заниматься безопасностью и обороной в одностороннем порядке. Потом он пошел еще дальше и начал требовать от стран увеличить взносы до 4% ВВП (этому показателю, кстати, не соответствуют и сами Соединенные Штаты — их вклад в бюджет НАТО составляет 3,6% ВВП страны).

Позже, после саммита, Трамп даже поставил под вопрос главный постулат НАТО «нападение на одного члена означает нападение на весь альянс», заявив, что не видит смысла в защите такого маленького государства, как Черногории. «Это несправедливо, ведь они даже не платят», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Несмотря на не самые дружелюбные высказывания в адрес НАТО, итоговый документ все же был подписан. По словам американских чиновников, этого удалось добиться за счет того, что Трампу обрисовали лишь общие очертания планируемого соглашения вместо того, чтобы в деталях рассказать о состоящим из 79 пунктов документе.

Примечательно, что на досрочное согласование документа (если оно действительно было) согласились представители всех стран-членов НАТО.

В «сговоре» против Трампа, по данным NYT, участвовали не только Болтон и европейские дипломаты, но также госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис — все они опасались повторения «катастрофы на саммите G7».

По словам профессора факультета права НИУ ВШЭ, американиста Александра Домрина, в этой ситуации прослеживается «очевидный сговор американских СМИ с антитрамповским окружением президента США, а также — американских спецслужб против главы Белого дома».

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«Как бы парадоксально это не звучало, но в значительной степени Трамп окружает себя теми персонажами, которые саботируют то, что он обещал своим избирателям. Оппоненты Трампа пытаются “удушить его в объятиях”. Думаю, Трамп это прекрасно понимает, поэтому часто жестко и резко расстается с сотрудниками своей администрации. С другой стороны, поскольку Трамп является несистемным политиком, ему не на кого опереться. Приходится искать союзников среди тех, кто есть», — комментирует эксперт информацию о действиях Мэттиса, Болтона и Помпео.

Ситуацию, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Домрин, могут переломить грядущие промежуточные выборы в США. В случае если сторонники американского президента получат достаточное число мест в конгрессе, у Трампа будет больше возможностей для реализации именно своей политики.

Сейчас Трамп отсиживает по сути не свой срок, у него нет реальной власти. Поэтому ему приходится мириться с подобными компромиссами. Александр Домрин профессор факультета права НИУ ВШЭ, американист

Между тем, итоговый документ, принятый на саммите НАТО, является чуть ли не «самым содержательным» из тех, что принимал альянс за последние годы. Такую оценку ему дает заместитель генерального секретаря блока Джейми Ши.

Один из главных итогов саммита — согласование инициативы «4 по 30», суть которой сводится к формированию крупных военных группировок быстрого реагирования.

«Из общего числа вооруженных сил страны НАТО предоставят дополнительно 30 крупных военно-морских кораблей, 30 тяжелых и средних маневренных батальонов и 30 боевых воздушных эскадрилий, со вспомогательными подразделениями, находящимися в таком состоянии боеготовности, которое позволяет им в течение 30 дней или раньше приступить к выполнению задачи», — описывается инициатива в итоговом документе.