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03:09 (мск), источник: РИА Новости

Иран объявил о возвращении из России второй партии обогащенного урана

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В ближайшем будущем из России доставят вторую партию обогащенного урана, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Источник: AFP 2018

По его словам, после подписания сделки по атому иранская сторона остановила производство 20-процентного ядерного топлива и вывезла его излишки на хранение в Россию в количестве примерно десяти партий. При этом Камальванди отметил, что Тегеран уже получил первую партию около семи месяцев назад.

«Любая из этих партий может использоваться в течение года, так что у нас есть 20-процентное топливо для исследовательского ядерного реактора Тегерана по меньшей мере на семь-восемь лет», — сказал представитель организации, слова которого приводит издание Fars News.

Он также уточнил, что Иран согласился прекратить производство обогащенного урана на том условии, что ядерное топливо для страны будет обеспечиваться из-за рубежа.

«Если ядерная сделка останется в силе, другие стороны должны продавать нам топливо, но если соглашение будет разорвано, у нас не будет препятствий для самостоятельного производства топлива, обогащенного до 20 процентов», — добавил Камальванди.

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Иранская сделка

Тегеран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании иранской ядерной сделки. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Однако в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки. Американский лидер также сообщил о восстановлении всех ограничительных мер в отношении Тегерана, в том числе против стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены «шестерки» раскритиковали решение США и призвали к сохранению сделки.

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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