Шойгу напомнил немцам, к чему приводят разговоры с Россией «с позиции силы»
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия не потерпит разговора с позиции силы, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр обороны Сергей Шойгу.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия не потерпит разговора с позиции силы, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр обороны Сергей Шойгу.
Так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая в апреле заявила о необходимости более жесткого курса в отношениях с Россией. Шойгу посоветовал немецкой коллеге вспомнить историю.
После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать.
Министр также напомнил, к каким последствиям приводили подобные заявления.
«Спросите у дедушек: каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — подчеркнул он.
В последнее время некоторые европейские страны призывают выстраивать диалога с Россией с «позиции силы». В частности, с подобными заявлениями, кроме Ляйен, выступала британский