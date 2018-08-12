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00:50 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу напомнил немцам, к чему приводят разговоры с Россией «с позиции силы»

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия не потерпит разговора с позиции силы, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр обороны Сергей Шойгу.

Источник: РИА Новости

Так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая в апреле заявила о необходимости более жесткого курса в отношениях с Россией. Шойгу посоветовал немецкой коллеге вспомнить историю.

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После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать.
Сергей Шойгу
министр обороны РФ

Министр также напомнил, к каким последствиям приводили подобные заявления.

«Спросите у дедушек: каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — подчеркнул он.

Резюмируя, Шойгу отметил, что Россия по-прежнему открыта к любым контактам и равноценному сотрудничеству.

В последнее время некоторые европейские страны призывают выстраивать диалога с Россией с «позиции силы». В частности, с подобными заявлениями, кроме Ляйен, выступала британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МИД Эстонии Свен Миксер.

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