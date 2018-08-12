Латвийский политик заявил о «катастрофе» из-за плохих отношений с Россией
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Латвии сложилась катастрофическая ситуация в сфере транзита
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Латвии сложилась катастрофическая ситуация в сфере транзита
Я как человек, который родился и всю жизнь прожил в Вентспилсе — городе, в котором главным источником доходов является порт, — не могу молчать о катастрофической ситуации, которая сложилась в нашей стране в сфере транзита.
«Стремительное снижение потоков транзитных грузов негативно влияет не только на жителей тех городов, где находятся порты. Оно влияет на всех жителей нашей страны», — заявил Алексей Медведев.
По его словам, в 2016 году морской и железнодорожный транспорт принесли стране 700 миллионов евро, в 2018-м доходы значительно сократятся, а дальше ситуация будет лишь ухудшаться. Медведев выразил уверенность, что происходящее непосредственно связано с внешней политикой Риги.
«Обострение
Как сообщает Sputnik Latvija, транзитный сектор Латвии лишился значительного объема грузов