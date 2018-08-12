Латвийский политик заявил о «катастрофе» из-за плохих отношений с Россией

Я как человек, который родился и всю жизнь прожил в Вентспилсе — городе, в котором главным источником доходов является порт, — не могу молчать о катастрофической ситуации, которая сложилась в нашей стране в сфере транзита. Алексей Медведев кандидат в депутаты сейма от партии «Согласие»

«Стремительное снижение потоков транзитных грузов негативно влияет не только на жителей тех городов, где находятся порты. Оно влияет на всех жителей нашей страны», — заявил Алексей Медведев.

По его словам, в 2016 году морской и железнодорожный транспорт принесли стране 700 миллионов евро, в 2018-м доходы значительно сократятся, а дальше ситуация будет лишь ухудшаться. Медведев выразил уверенность, что происходящее непосредственно связано с внешней политикой Риги.

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«Обострение латвийско-российских отношений буквально уничтожает одну из главных доходных частей государственного бюджета. В течение последних лет Россия построила несколько новых портов в регионе Балтийского моря. Туда сегодня уходят наши миллионы евро. Нам надо понять, что Европа все равно получит российские грузы. Россия в любом случае их продаст и доставит. Никто не будет проигравшим. Никто, кроме Латвии, которая из этой схемы уже исключена», — посетовал политик, добавив, что выйти из сложившейся ситуации все еще можно с помощью компромиссов.