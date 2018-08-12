Пятый саммит Прикаспийских государств
В Актау 12 августа проводится пятый саммит Прикаспийских государств, участие в котором планируют принять президенты Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Турменистана, сообщает Zakon.kz.
В Актау 12 августа проводится пятый саммит Прикаспийских государств, участие в котором планируют принять президенты Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Турменистана, сообщает Zakon.kz.
Саммит запланирован в «Доме дружбы», построенным накануне саммита.
Наряду с проектом конвенции о правовом статусе Каспийского моря
Создание надежной правовой основы послужит расширению сотрудничества всех пяти прибрежных государств — Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана.