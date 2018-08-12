Президенты Азербайджана и Ирана прилетели в Актау

Первым в международном аэропорту приземлился самолет с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Среди встречающих высокопоставленного гостя был министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Затем приземлился борт президента Ирана Хасана Рухани. Хасана Рухани встречал министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

В ближайшее время ожидается прибытие Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Актау 10 августа.