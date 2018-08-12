Президенты Азербайджана и Ирана прилетели в Актау
Президенты Азербайджана и Ирана прилетели в Актау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президенты Азербайджана и Ирана прилетели в Актау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Первым в международном аэропорту приземлился самолет с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Среди встречающих высокопоставленного гостя был министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Затем приземлился борт президента Ирана Хасана Рухани. Хасана Рухани встречал министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.
В ближайшее время ожидается прибытие Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Актау 10 августа.
В Актау 12 августа стартует Пятый каспийский саммит. В ходе встречи лидеров Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана состоится подписание Конвенции о статусе Каспия.