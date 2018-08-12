Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых россиян
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Сын Сергея Лазарева решил стать гитаристом
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Пятнистая корова, морская сеть и другие нелепые платья звезд
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
Май Абрикосов разоблачил обман жены Гогена Солнцева
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
11:52 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Рустэм Хамитов рассказал, когда в Уфе будет достроена набережная

Строительство набережной идет с опережением и должно завершиться уже к концу следующего года. Об этом глава Башкирии заявил на форуме, посвящённом инициативам по развитию столицы республики.

Источник: glavarb.ru

— С опережением ведётся строительство набережной города Уфы. Сейчас там выполнен экспериментальный участок — очень интересный, красивый, я бы даже сказал, местами завораживающий. Там появилась своя атмосфера, всё интересно, красиво. Наверное, многие из вас уже видели эти фотоснимки, репортажи. Спуститесь, не поленитесь, сходите, посмотрите. Там уже есть на что смотреть. Стройка идёт с опережением, и её можно завершить уже в 2019 году. Не в 2020 году, а в конце 2019-го. Ресурсы для этого выделены, — сказал руководитель региона.

Напомним, что уфимская набрежная входит в число юбилейных построек к 100-летию образования республики. Строительство набережной включает в себя создание автодороги и гидротехнических сооружений, а также дальнейшее благоустройство территории.

Все новости региона
 В Уфе появится инновационный центр для университетов
Житель Оренбурга перевернул грузовик на трассе в Башкирии
ФСИН опровергла информацию об отъезде Сенцова из колонии
Пожить на острове в Греции предложили любителям кошек
На Украине отказались от претензий к экипажу «Механика Погодина»
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Россию обвинили в организации беспорядков в США
Огромная дыра появилась на дороге в Новой Зеландии
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь