Рустэм Хамитов рассказал, когда в Уфе будет достроена набережная

— С опережением ведётся строительство набережной города Уфы. Сейчас там выполнен экспериментальный участок — очень интересный, красивый, я бы даже сказал, местами завораживающий. Там появилась своя атмосфера, всё интересно, красиво. Наверное, многие из вас уже видели эти фотоснимки, репортажи. Спуститесь, не поленитесь, сходите, посмотрите. Там уже есть на что смотреть. Стройка идёт с опережением, и её можно завершить уже в 2019 году. Не в 2020 году, а в конце 2019-го. Ресурсы для этого выделены, — сказал руководитель региона.