Более 300 журналистов освещают пятый саммит Прикаспийских государств
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В Актау пятый саммит Прикаспийских государств освещают 362 журналиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В Актау пятый саммит Прикаспийских государств освещают 362 журналиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для освещения саммита зарегистрировано 362 журналиста. На самите представлены не только издания пяти прикаспийских стран, но практически всех ведущих мировых СМИ. Это Евроньюс, Гардиан, “Арабиа ТВ”, СNBC, Синьхуа, Альжазира, Франс Пресс, ТАСС и многие другие», — сообщили в
Напомним, сегодня в Актау пройдет пятый саммит Прикаспийских государств, участие в котором планируют принять президенты Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Турменистана.
Как накануне сообщил глава МИД РК Кайрат Абдрахманов, наряду с проектом конвенции о правовом статусе Каспийского моря
Как отметил министр иностранных дел Казахстана, к Актаускому саммиту все пять прикаспийских государств достигли консолидированного подхода в отношении пределов суверенитета расположенных на берегах Каспийского моря стран, судоходства, в вопросах прокладки подводных трубопроводов и других ключевых моментов. Создание надежной правовой основы послужит расширению сотрудничества всех пяти прибрежных государств — Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана.