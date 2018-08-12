Более 300 журналистов освещают пятый саммит Прикаспийских государств

Источник: Kazinform

«Для освещения саммита зарегистрировано 362 журналиста. На самите представлены не только издания пяти прикаспийских стран, но практически всех ведущих мировых СМИ. Это Евроньюс, Гардиан, “Арабиа ТВ”, СNBC, Синьхуа, Альжазира, Франс Пресс, ТАСС и многие другие», — сообщили в пресс-службе Министерства информации и коммуникаций РК.

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Напомним, сегодня в Актау пройдет пятый саммит Прикаспийских государств, участие в котором планируют принять президенты Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Турменистана.

Как накануне сообщил глава МИД РК Кайрат Абдрахманов, наряду с проектом конвенции о правовом статусе Каспийского моря сторонами-участницами создана обширная переговорная база, включающая девять пятисторонних документов. Сегодня она должна пополниться еще семью новыми соглашениями.