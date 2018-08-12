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11:51 (мск), источник: РИА Новости

На Украине заявили, что у СБУ нет претензий к экипажу «Механика Погодина»

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. У СБУ нет претензий к находящимся на судне «Механик Погодин» в порту Херсон 12 гражданам России, они свободны в своих передвижениях, однако относительно судна в понедельник будет суд по вопросу его возможного ареста, сообщает в воскресенье омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Источник: РИА Новости

«Только что переговорила с капитаном судна “Механик Погодин” Михаилом Замятиным. Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют. На судне находятся 12 членов экипажа, включая капитана, они граждане Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями. Впрочем, они никуда не выходят, остаются на судне», — пишет омбудсмен.

По ее данным, корабль и имущество, по предварительным данным, принадлежит компании ВЭБ «Лизинг», которую внесли в санкционный список 26 июля текущего года. Денисова отметила, что суд по вопросу ареста судна состоится в понедельник.

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«Я переговорила с капитаном, оставила ему свои контакты на случай, если будут замечания и пожелания. На данный момент никаких жалоб/замечаний/пожеланий не высказывают», — сообщила Денисова.

Ситуация с судном «Механик Погодин» не единственная за последнее время. Весной этого года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью российскими моряками на борту, которых киевские власти считают гражданами Украины. Девять членов экипажа получили штраф, капитану же судна грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. При этом лишь два моряка смогли вернуться в Крым, остальные остаются на Украине.

СБУ: «Механик Погодин» заблокирован, но пока не задержан
Во время загрузки произошла ошибка.
06:57 (мск)© Ньюстюб
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