На Украине заявили, что у СБУ нет претензий к экипажу «Механика Погодина»

Источник: РИА Новости

«Только что переговорила с капитаном судна “Механик Погодин” Михаилом Замятиным. Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют. На судне находятся 12 членов экипажа, включая капитана, они граждане Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями. Впрочем, они никуда не выходят, остаются на судне», — пишет омбудсмен.

По ее данным, корабль и имущество, по предварительным данным, принадлежит компании ВЭБ «Лизинг», которую внесли в санкционный список 26 июля текущего года. Денисова отметила, что суд по вопросу ареста судна состоится в понедельник.

«Я переговорила с капитаном, оставила ему свои контакты на случай, если будут замечания и пожелания. На данный момент никаких жалоб/замечаний/пожеланий не высказывают», — сообщила Денисова.