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11:54 (мск), источник: РИА Новости

Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите «Каспийской пятерки»

АКТАУ, 12 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Казахстан для участия в пятом саммите «Каспийской пятерки», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Самолет главы российского государства приземлился в аэропорту Актау — промышленного города на Каспийском побережье. В городе расположен морской порт, крупнейший в Казахстане. Актау также является центром разработки каспийских нефтегазовых месторождений страны.

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Из аэропорта Путин направился в Дворец дружбы, где вместе с президентами Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана примет участие в Пятом Каспийском саммите.

По итогам встречи состоится церемония подписания совместных документов, после чего лидеры сделают заявления для прессы, примут участие в совместном фотографировании, а затем прогуляются по набережной Каспия.

Главным итогом саммита, как ожидается, станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Как рассказали в пресс-службе Кремля, многолетняя работа переговорщиков и экспертов позволила подготовить тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников.

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