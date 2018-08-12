Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите «Каспийской пятерки»

Источник: РИА Новости

Самолет главы российского государства приземлился в аэропорту Актау — промышленного города на Каспийском побережье. В городе расположен морской порт, крупнейший в Казахстане. Актау также является центром разработки каспийских нефтегазовых месторождений страны.

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Из аэропорта Путин направился в Дворец дружбы, где вместе с президентами Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана примет участие в Пятом Каспийском саммите.

По итогам встречи состоится церемония подписания совместных документов, после чего лидеры сделают заявления для прессы, примут участие в совместном фотографировании, а затем прогуляются по набережной Каспия.

Главным итогом саммита, как ожидается, станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.