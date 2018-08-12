Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите «Каспийской пятерки»
АКТАУ, 12 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Казахстан для участия в пятом саммите «Каспийской пятерки», передает корреспондент РИА Новости.
АКТАУ, 12 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Казахстан для участия в пятом саммите «Каспийской пятерки», передает корреспондент РИА Новости.
Самолет главы российского государства приземлился в аэропорту Актау — промышленного города на Каспийском побережье. В городе расположен морской порт, крупнейший в Казахстане. Актау также является центром разработки каспийских нефтегазовых месторождений страны.
Из аэропорта Путин направился в Дворец дружбы, где вместе с президентами Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана примет участие в Пятом Каспийском саммите.
По итогам встречи состоится церемония подписания совместных документов, после чего лидеры сделают заявления для прессы, примут участие в совместном фотографировании, а затем прогуляются по набережной Каспия.
Главным итогом саммита, как ожидается, станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.
Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Как рассказали в