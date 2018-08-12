Назарбаев встретился с Рухани

Глава государства поприветствовал Президента Ирана и отметил, что отношения между двумя странами всегда носили стабильный характер и основывались на принципах дружбы и братства.

«Благодаря Вашей политике и эффективным двусторонним встречам на высшем уровне между нашими странами растет торговля и увеличиваются объемы грузоперевозок. Особенно активизировались поставки сельскохозяйственной продукции», — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал, что Казахстан и Иран являются близкими соседями по региону Каспийского моря, и подчеркнул, что состоявшиеся в 2016 году визиты дали хороший импульс двусторонним отношениям.

«Наша сегодняшняя историческая встреча, основанная на доверии и взаимопонимании, урегулирует все вопросы, связанные с Каспийским морем, и укрепит сотрудничество между прикаспийскими странами», — заявил Глава государства.

В свою очередь президент Ирана поблагодарил Назарбаева за предоставленную возможность посетить Казахстан и радушный прием, оказанный членам иранской делегации. «Мы рады встретиться с Вами. Выражаю надежду на то, что сегодняшний саммит достигнет самых позитивных результатов. Наши страны очень близки не только географически, но и по ряду других аспектов. При этом у нас имеются общие интересы», — сказал лидер Ирана.

Рухани подчеркнул, что Казахстан всегда поддерживает Иран на международных площадках и неизменно соблюдает договоренности по ядерной тематике.