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13:53 (мск), источник: Sputniknews.kz

Главы пяти стран официально разделили Каспийское море

АКТАУ, 12 авг — Sputnik. Президенты пяти прикаспийских государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия, которая ставит точку в вопросе разделения дна и поверхности моря, передает корреспондент Sputnik.

Церемония подписания прошла в Актау, подпись под историческим документом поставили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, главы Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани, России Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Хочу поздравить с подписанием, с началом Конвенции и всех договоренностей, которых мы здесь достигли», — сказал Нурсултан Назарбаев по окончании церемонии.

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Как разделили Каспий?

Президенты пяти стран договорились, что основная площадь поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании государств. Дно и недра решено разделить между соседними государствами на участки на основе международного права.

Также стороны договорились о правилах судоходства, рыболовства, научных исследований и прокладке магистральных трубопроводов. При этом все работы должны вестись с учетом экологической безопасности.

Согласно Конвенции, присутствие на Каспии Вооруженных сил внерегиональных держав не допускается. Ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами лежит на странах-участницах Конвенции.

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