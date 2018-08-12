Главы пяти стран официально разделили Каспийское море

Церемония подписания прошла в Актау, подпись под историческим документом поставили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, главы Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани, России Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
«Хочу поздравить с подписанием, с началом Конвенции и всех договоренностей, которых мы здесь достигли», — сказал Нурсултан Назарбаев по окончании церемонии.
Президенты пяти стран договорились, что основная площадь поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании государств. Дно и недра решено разделить между соседними государствами на участки на основе международного права.
Также стороны договорились о правилах судоходства, рыболовства, научных исследований и прокладке магистральных трубопроводов. При этом все работы должны вестись с учетом экологической безопасности.
Согласно Конвенции, присутствие на Каспии Вооруженных сил внерегиональных держав не допускается. Ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами лежит на странах-участницах Конвенции.