Россия и страны Каспия не пустят в регион чужих военных

Источник: РИА "Новости"

«Важно, что конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав», — сказал он.

Российский лидер поблагодарил всех, кто работал над достижением договоренностей в течение 20 лет. «На основе консенсуса и взаимного учета интересов выработан современный и сбалансированный международный договор, который приходит на замену советско-иранским договоренностям 1921 и 1940 годов», — подчеркнул Путин.

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11 августа глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в очередной раз опроверг слухи о том, что его страна собирается разместить на своей территории военные базы США после расширения сотрудничества. Он также подчеркнул, что принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, принадлежащих внерегиональным государствам, закреплен в соответствующей конвенции.