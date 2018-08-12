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15:16 (мск), источник: Kazinform

Нурсултан Назарбаев рассказал о значимости подписанных соглашений

АКТАУ. КАЗИНФОРМ — Подводя итоги Актауского саммита прикаспийских государств, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о значимости соглашений, подписанных в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, Каспий становится зоной мира, где каждое государство уважает суверенитет соседа. Территория Каспия, кроме 10-мильной зоны, становится зоной свободного рыболовства, основанного на квотах. Свободным будет проход транзитных судов, направляющихся к другим морям. Прикаспийские страны смогут осуществлять недропользование в своих границах. По Каспию будут прокладываться трубопроводы в рамках соблюдения экологических требований.

Нурсултан Назарбаев также сообщил, что достигнуты договоренности в военной сфере, положительно влияющие на региональную стабильность. Договоренности также будут стимулировать торговлю, повышать инвестиционную привлекательность. Активизируется борьба всех стран с незаконным рыбным промыслом.

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