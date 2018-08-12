Нурсултан Назарбаев рассказал о значимости подписанных соглашений

Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, Каспий становится зоной мира, где каждое государство уважает суверенитет соседа. Территория Каспия, кроме 10-мильной зоны, становится зоной свободного рыболовства, основанного на квотах. Свободным будет проход транзитных судов, направляющихся к другим морям. Прикаспийские страны смогут осуществлять недропользование в своих границах. По Каспию будут прокладываться трубопроводы в рамках соблюдения экологических требований.