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18:11 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев показал президентам «Скальную тропу»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев показал лидерам каспийской «пятерки» «Скальную тропу» в Актау, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Подписав конвенцию о статусе Каспия, лидеры Казахстана, России, Азербайджана, Туркмении и Ирана сфотографировались на память и прогулялись по набережной. Главы государств осмотрели «Скальную тропу» на набережной Каспийского моря.

Уникальный проект «Скальная тропа» предусматривает пешеходную зону, подсветку скал в ночное время суток, смотровые площадки и посещение природной пещеры в скале. В целом площадь «Скальной тропы» составит шесть тысяч квадратных метров.

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Пешеходная зона располагается у подножья скального массива 4А микрорайона. 12 августа в Актау прошла встреча лидеров Казахстана, России, Азербайджана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

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