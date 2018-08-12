Назарбаев показал президентам «Скальную тропу»
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев показал лидерам каспийской «пятерки» «Скальную тропу» в Актау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев показал лидерам каспийской «пятерки» «Скальную тропу» в Актау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Подписав конвенцию о статусе Каспия, лидеры Казахстана, России, Азербайджана, Туркмении и Ирана сфотографировались на память и прогулялись по набережной. Главы государств осмотрели «Скальную тропу» на набережной Каспийского моря.
Уникальный проект «Скальная тропа» предусматривает пешеходную зону, подсветку скал в ночное время суток, смотровые площадки и посещение природной пещеры в скале. В целом площадь «Скальной тропы» составит шесть тысяч квадратных метров.
Пешеходная зона располагается у подножья скального массива 4А микрорайона. 12 августа в Актау прошла встреча лидеров Казахстана, России, Азербайджана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.