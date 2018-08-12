Мининформ готовит постановление о национальном телевизионном контенте

Александр Карлюкевич отметил, что обновленный закон о СМИ достаточен для того, чтобы определиться с пониманием национального телевизионного продукта. «Будет разработан в дополнение к закону еще ряд нормативных государственных актов. Один из них — постановление Совета Министров — будет посвящен исключительно национальному телевизионного контенту. Нади ним сейчас работают сотрудники Министерства информации и журналистское телевизионное сообщество. Проект этого постановления будем широко обсуждать», — добавил он.

Продолжая тему поправок в закон о СМИ, которые вступают в силу с 1 декабря, министр подчеркнул, что шаги, сделанные журналистским сообществом, содействуют его консолидации и общества целом. «Мне кажется, что нам еще есть, над чем работать. Хотелось бы, чтобы общественные журналистские организации вносили инициативы, чтобы мы двигались дальше, — сказал Александр Карлюкевич. — Мы считаем, что есть целый ряд моментов, которые связаны с терминологией по отношению к участникам медийного пространства. Нужно вернуться к рассмотрению термина “фрилансер” и привнести определенные инициативы. Будем прислушиваться к журналистской общественности в определении всех этих позиций».