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20:49 (мск), источник: Tengrinews

Путин поздравил Назарбаева с результатами работы саммита в Актау

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Глава государства поблагодарил Путина за активное участие в знаковом для прикаспийских стран саммите, открывающем новые возможности и перспективы для сотрудничества.

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«Наши двусторонние отношения продвигаются по всем направлениям, особенно в сфере экономики, в военно-технической и космической отраслях. Экономические вопросы динамично развиваются в рамках ЕАЭС», — сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Путин поздравил Назарбаева с результатами работы саммита прикаспийских государств и отметил, что данное событие войдет в историю как состоявшееся именно в Казахстане.

«Это — большое событие, к которому мы шли два десятилетия. После длительных дискуссий и споров, наконец, решение найдено. Безусловно, это будет способствовать развитию нашего сотрудничества в прикаспийском регионе», — подчеркнул президент РФ.

Путин отметил рост взаимного товарооборота и выразил уверенность в том, что все крупные проекты и программы, в том числе в сфере космоса, энергетики и транспорта, получат дальнейшее развитие, и обе страны будут достигать хороших результатов.

«Я хочу поблагодарить Вас за то внимание, которое Вы лично уделяете российско-казахстанским отношениям», — сказал он.

Кроме того, стороны обсудили вопросы предстоящего межрегионального форума в Петропавловске и саммита СНГ в Душанбе.

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