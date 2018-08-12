Путин поздравил Назарбаева с результатами работы саммита в Актау

Источник: Tengrinews

Глава государства поблагодарил Путина за активное участие в знаковом для прикаспийских стран саммите, открывающем новые возможности и перспективы для сотрудничества.

«Наши двусторонние отношения продвигаются по всем направлениям, особенно в сфере экономики, в военно-технической и космической отраслях. Экономические вопросы динамично развиваются в рамках ЕАЭС», — сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Путин поздравил Назарбаева с результатами работы саммита прикаспийских государств и отметил, что данное событие войдет в историю как состоявшееся именно в Казахстане.

«Это — большое событие, к которому мы шли два десятилетия. После длительных дискуссий и споров, наконец, решение найдено. Безусловно, это будет способствовать развитию нашего сотрудничества в прикаспийском регионе», — подчеркнул президент РФ.

Путин отметил рост взаимного товарооборота и выразил уверенность в том, что все крупные проекты и программы, в том числе в сфере космоса, энергетики и транспорта, получат дальнейшее развитие, и обе страны будут достигать хороших результатов.

«Я хочу поблагодарить Вас за то внимание, которое Вы лично уделяете российско-казахстанским отношениям», — сказал он.