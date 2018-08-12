В Кремле озаботились проблемой падения рейтинга «Единой России»

Источник: РИА "Новости"

Новыми лицами по рейтингу

В администрации президента озаботились вопросом поднятия рейтинга партии «Единая Россия», рассказал «Газете.Ru» осведомленный источник.

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С момента объявления о грядущей пенсионной реформе социологи фиксирует серьезное снижение рейтинга партии власти. Так, согласно данным ВЦИОМ, на 10 августа электоральный рейтинг партии власти составил всего 34,9%.

В прошлый раз такой результат социологи фиксировали лишь в декабре 2011 года — накануне масштабных оппозиционных протестов.

Собеседник «Газеты.Ru» утверждает, что задача поднимать рейтинг ЕР ставится руководством внутриполитического блока, и партия будет работать в этом вопросе совместно с АП.

«Сейчас все думают, как решить проблему с падением рейтинга», — говорит источник.

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Впрочем, каких-либо деталей относительно конкретных планов решения этой задачи источник не уточнил. По словам одного из собеседников издания, разговоры об этом ведутся уже несколько недель.

Источник, близкий к Кремлю, говорит, что над проблемой стали думать вскоре после комментария президента России Владимира Путина по поводу повышения пенсионного возраста. Российский лидер сообщил, что ему самому никакой из вариантов повышения пенсионного возраста не нравится. Вместе с тем он подчеркнул, что подобное решение рано или поздно придется принять, так как иначе пенсионная система просто лопнет.

При этом есть общие идеи о том, как изменить восприятие партии в глазах населения, — например, искать новые лица среди членов ЕР, которые будут позитивно восприниматься электоратом.

«Нужно показать, что “Единая Россия” — это не только чиновники и депутаты, но и врачи, учителя, люди, которые делают добрые дела», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Другой источник подтверждает, что такой подход рассматривается. «Идея показывать новые лица есть», — говорит он.

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Ранее в СМИ появилась информация, что изменения в пенсионной системе могут быть скомпенсированы рядом либеральных инициатив.

В Кремле «Газете.Ru» не стали опровергать эти сообщения, однако собеседник издания отметил, что партия всегда заинтересована в своем рейтинге, особенно перед выборами, поэтому «в этом ничего нового нет».

Говоря о способах достижения этой цели, источник отметил, что для партии власти всегда лучше всего работает предъявление «конкретных результатов», а также захват через партийные проекты новых, важных для людей тем. На уточняющий вопрос, заинтересован ли Кремль в рейтинге ЕР, собеседник «Газеты.Ru» ответил утвердительно.

«В 2021 году, надеюсь, рейтинг будет более высоким», — заключил он.

Напомним, что очередные выборы в Госдуму пройдут в 2021 году.

В ЕР «Газете.Ru» заявили, что «об улучшении своего рейтинга партия думает на плановой основе».

Ожидалось ли падение рейтинга?

По информации «Газеты.Ru», федеральные власти ожидали, что после объявления о повышении пенсионного возраста рейтинги партии снизятся. Фактически именно представители депутатского корпуса ЕР долгое время оставались главными публичными спикерами по планируемым изменениям.

Более того, в самой партии депутатам не позволяли публично критиковать или отказываться от поддержки реформы.

В частности, в ближайшее время партийный пост заместителя секретаря генсовета ЕР покинет Сергей Железняк. В день голосования по соответствующему вопросу в первом чтении он пропустил заседание Думы.

Свое отсутствие он объяснил тем, что был на больничном.

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По официальной версии, его уход не связан c отказом поддержать реформу, но кулуарно обсуждается именно эта версия. Неожиданно проблемы возникли и у Натальи Поклонской, которая и вовсе проголосовала против изменения пенсионного законодательства. Сейчас в Думе обсуждается вопрос, насколько она может и дальше возглавлять комиссию по контролю над достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков также изначально грозился отказом от поддержки реформы, но внезапно поменял свое мнение накануне голосования и выступил «за» реформу в первом чтении, заявив, что будет добиваться ее корректировки. Хотя сам депутат какое-либо давление отрицает, «Газета.Ru» писала, что с ним собираются провести работу по фракционной линии.

Сейчас Госдума анонсировала проведение парламентских слушаний по реформе, которые должны пройти 21 августа. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил 3 августа, а накануне этого заявления Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза в Сочи. На нем присутствовал и спикер Госдумы.

Как помочь ЕР?

Глава Фонда развития гражданского общества, координатор экспертного совета ЕР Константин Костин считает, что ситуация с рейтингом не так драматична. Он напоминает, что рейтинг всегда состоит из двух частей — базы и ситуативных сторонников. И в данном случае говорить, что партия теряет базу, некорректно.

«Конечно, база немного выше 35%. Сейчас действительно есть федеральная информационная повестка, которая оказывает достаточно сильное негативное влияние. Но конкретные проблемы конкретной территории на выборах для людей важнее, чем общий фон», — считает эксперт.

По мнению Костина, если партия сделает упор на такой региональной повестке, то она сможет нарастить ситуативную часть своего рейтинга и избежит серьезных потерь.

Эксперт уверен, что многое зависит от руководителей ЕР на местах. Так, по его мнению, в Кемеровской области на выборах в заксобрание у партии все хорошо. А вот, например, в Иркутской области, где губернатором является коммунист Сергей Левченко, ситуация сложнее.

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Говоря об общефедеральном тренде, Костин отмечает, что при грамотной разъяснительной работе с ключевыми группами населения пенсионная реформа перестанет вызывать такой негатив.

Политолог Аббас Галлямов считает, что снижение рейтингов очевидно, и Кремль задумался об этой проблеме не на пустом месте. «Снижение рейтингов действительно есть, и в этом смысле нынешняя избирательная кампания будет очень сложной», — уверен эксперт.

По его словам, дело даже не в том, что ЕР может потерять большинство в заксобраниях. Его власти смогут восполнить за счет одномандатников.

Проблема в том, что если средний результат по спискам упадет, появится повод для разговоров о снижении популярности власти.